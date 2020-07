Notes: Žijeme ve světě epidemií a Kalousek nic nedojedná, tak raději jeďte divadelním autobusem do Sudet

„V zemi, která patří mezi nejbezpečnější na světě, ale chová se, jako by se v ní bez odjištěného koltu v každé ruce nedal ani vystrčit nos z domu, není bohužel žádný nápad dost absurdní, aby nemohl projít.“ Tak zní závěr komentáře kolegy Jana Moláčka, který reaguje na skutečnost, že vláda schválila ústavní změnu, která praví, že je možné bránit svůj i cizí život se zbraní v ruce. Zmínku o zbrani do ústavy protlačuje velmi agilní zbraňová lobby, která nasbírala tisíce podpisů pod petici, před níž kapituloval i Senát. Zbývá ještě, aby změna prošla Poslaneckou sněmovnou. Je to „naštěstí“ přece jen mírnější varianta od staršího návrhu, ve kterém někteří zákonodárci požadovali, aby bylo ústavně zaručeno bránit se zbraní i bezpečnost státu. To už je tak gumový termín, že si ho kdekterý terorista či vyšinutý člověk může pochopit po svém. I důchodce, který porážel stromy na koleje, aby upozornil na hrozbu ze strany imigrantů, chtěl jistě hájit bezpečnost státu. Nebo jistý Breivik, jak uvádí komentář.

Komu by prospělo ukotvení zbraní v ústavě? Třeba tomuto pánovi s heslem: „Na světě připadá jedna zbraň na dvanáct lidí. Z toho vyplývá velký problém. Jak ozbrojit těch zbývajících jedenáct.“

Když požádáte o rozhovor diplomata vznikne rozhovor… diplomatický. Takový jsem měl dojem z interview s německým velvyslancem v Praze Christophem Israngem. Kromě spousty pochvalných a optimistických vět se však dotkl i některých citlivých míst, například co se týče zděšení nad tím, jak Češi během koronakrize uzavřeli neprodyšně hranice. Anebo když vysvětloval, proč uctil památku výsadkářů Gabčíka a Kubiše v uniformě Bundeswehru.

Zato na české ambasádě v Maroku to vře. Jedná se o neshody mezi velvyslancem a jeho zástupkyní. Podle našich zjištění měli být oba staženi zpět do Prahy, ale velvyslanec ve službě zůstává, protože prezident odmítá podepsat jeho odvolání.

Respektovaný politolog Ivan Krastev vydal knihu Už je zítra? s podtitulem Jak pandemie mění Evropu. A my s ním k té knize přinášíme rozhovor. „Uvědomil jsem si, že svět, v němž se nacházíme, není ani tak světem válek a konfliktů, jako spíš světem nákaz a pandemií,“ říká Krastev.

TOP 09 přichází o dvě klíčové tváře: Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska. Druhý jmenovaný oznámil, že se již dál nebude ucházet o křeslo v dolní komoře. Zjišťovali jsme u politologů, jak tento jeho krok čtou. Říká se, že se Kalousek chystá v zákulisí dojednávat koalici proti Andreji Babišovi, ale zrovna tato činnost mu podle politologů moc nejde.

Podle nového výzkumu Kantar CZ se na hraně zvolení do Sněmovny pohybuje šest stran a hnutí. Pravicové strany mají přitom výhodu možných koalicí, levicové strany to budou mít obtížnější. Týká se to i ČSSD a KSČM, které ohledně koalic nemají moc kde brát.

Peníze na nový blok jaderné elektrárny Dukovany poskytne energetické společnosti ČEZ během jeho výstavby bezúročně stát. Sedmdesát procent nákladů má nést stát a zbytek ČEZ. Vyplývá to z vládního materiálu, který má Deník N k dispozici a v pondělí ho projedná kabinet Andreje Babiše. Četli jsme i připomínky ministerstev, ve kterých je často zmiňována nereálná cena výstavby uvedená v návrhu.

Recenzujeme německý knižní bestseller Dcery, který pitvá vztahy otců a jejich dcer ve středním věku, což – jak se ukazuje – je výbušné téma.

Současné divadlo se musí ohánět, aby si udrželo přízeň publika uvyklého na internet. Třeba tak, že odehraje většinu příběhu publiku za jízdy autobusem putujícím do Sudet.

