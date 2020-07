Kousnutí mám jen od psa. Když se žralokovi díváte do očí, nezaútočí, říká podmořský fotograf

Kdy jste viděl svého prvního žraloka?

Svého prvního žraloka jsem viděl až po čtyřech nebo pěti letech od svého prvního potápění. Bylo mi třicet a bylo to v roce 1997 při šnorchlování s mým tátou na Galapágách. A nebyla to náhoda. Na Galapágách je žraloků tolik, že to ani náhoda být nemohla. Doufal jsem a čekal na něj.

Pamatujete si dodnes ten pocit?

Ano. Ten pocit byl úplně jiný, než jaký mám ze žraloků dneska. Tenkrát bylo obecně v mediálním prostoru málo informací. V Česku těsně po revoluci vyšla knížka Žraloci od Xaviera Manigueta. A ta knížka je poměrně hodně strašící. Je tam hodně fotek lidí roztrhaných žraloky. Realita je trošičku jiná. Všichni, co jsme se tenkrát v devadesátých letech potápěli, jsme byli nasycení informacemi z téhle jedné knihy. Jiná tu nebyla. Takže já chtěl žraloky vidět, ale musím říct, že jsem se jich zároveň bál.

Tomáš Kotouč je potápěč a fotograf. Založil potápěčský klub Tethys, v rámci něhož pořádá potápěčské expedice a navštěvuje domorodce. Je mistrem republiky v podvodní fotografii (festival PAF Tachov) a získal první místo v českém kole National Geographic. Jeho častými pracovními destinacemi jsou Galapágy, Mosambik, Jihoafrická republika, Azorské ostrovy a ostrov Malpelo.

Navíc možná tehdy ke strachu stačilo podívat se na Čelisti od Stevena Spielberga.

To, že Čelisti jsou úplná blbost, jsme my, kteří máme rádi moře, věděli hned. A žraloků je samozřejmě hodně druhů. Kdybych v roce 1997 viděl při šnorchlování rovnou žraloka bílého, tak bych se s odpuštěním podělal. Tehdy to ale byli malí žraloci, metr a půl.

Žádných sedm metrů a tři tuny. Co na Čelistech byla ta největší blbost?

Zásadní blbost byla, že kdybychom na volném moři jen tak potkali bílého žraloka, šance, že nás napadne, je velice malá. Nejspíš bychom se museli koupat někde, kde on loví lachtany, ale to on by zase na první pohled viděl, že my lachtani nejsme. Někde se tento žralok živí rybami a jako ryba nevypadáme už vůbec… A kupodivu je tento predátor konzervativní v potravě a ví, že lachtan je výborný, má spoustu sádla, což on potřebuje…

Zatímco my mu chutnáme hnusně?

On neví, jak chutnáme, úplně nechce experimentovat. Stát se to ale samozřejmě může.

Znamená to, že když už nás napadne, nesežere nás?

Nejvíc napadení a kousnutí žralokem je takzvané testovací kousnutí. Žralok rychle připlave, rychle kousne, něco ucítí, většinou mu to nechutná a odplave pryč. Když nás takhle otestuje dvoumetrový žralok, je to většinou ještě celkem v pohodě. Přijdeme o nějaký kus svaloviny a podobně. Ale pokud to testovací kousnutí udělá tygří nebo bílý žralok, je to většinou smrtelné.

Máte nějaké kousnutí?

Jen od psa.

Kousnul mě pes, říká fotograf žraloků… Máte vysvětlení, proč se vám to za ty roky ještě nestalo? Jsou nějaká pravidla, při jejichž dodržování jste opravdu v bezpečí?

Potápění se žraloky bych rozdělil na dva typy. První typ je úplně přirozené potápění, kdy není ve vodě žádné žrádlo a žraloci si nás vůbec nevšímají, naopak si spíš drží distanc. Teoreticky se může stát, že se budete potápět v moři, které je narvané žraloky, a žádného neuvidíte, protože v úplně průzračném moři je hranice viditelnosti zhruba třicet metrů a všichni žraloci se budou držet ve vzdálenosti asi padesáti metrů od vás. Oni prostě nebudou chtít blíž. Vědí o vás…

Tak to jste mě neuklidnil. Až budu v moři, už nebudu v klidu, že je nevidím. Budu si už pořád říkat, že o mně vědí a jsou ode mě padesát metrů. To jsou tři vteřiny…

Ale oni prostě mají z lidí přirozený strach. A co teprve z potápěčů, kterým jdou bubliny z pusy a dělá to hluk… My, co je fotíme, máme problém spíš opačný. Tedy dostat se k nim tak blízko, abychom mohli udělat kvalitní fotku. To je úplně zásadní problém. Určitě znáte žraloka kladivouna. To je jeden z mála žraloků, který se pohybuje v hejnech. A na několika místech na světě můžete vidět třeba pět set kladivounů pohromadě. Prostě obrovská masa velikých žraloků, kteří mají tři čtyři metry. A když to hejno pluje proti jednomu potápěči, ve chvíli, kdy ho uvidí, se celé hejno otáčí a okamžitě plave pryč.

Proč se nás žraloci bojí?

To se neví. Já tomu taky úplně nerozumím, ale naše přítomnost jim je fakt nepříjemná.

Možná jim páchneme?

To nebude ten problem. Existuje několik druhů žraloků, kteří tenhle přirozený strach z lidí nemají. Já si teď vybavuju žraloka modravého a žraloka dlouhoploutvého.

Ale dlouhoploutvý je lidožravý.

Dá se říct, že může být relativně nebezpečný. Ale bát se nemusíte, protože tohle jsou druhy, které žijí na volném moři. Ty u pobřeží, kde je mělčina, téměř nepotkáte. Oni žijí tam, kde je hloubka kilometr a víc. Nevím proč, přece jen je tam relativně málo potravy a oni jsou nastaveni tak, že cokoli uvidí či uslyší, jdou se na to podívat. Takže když tyto dva druhy žraloka uvidí člověka, rozhodně si ho prohlédnou, aby zjistili, jestli se to teoreticky nedá sníst. Já často potkávám mláďata žraloků modravých. Tihle malí žraloci jsou dlouzí metr, váží to jak jezevčík, prostě neškodná rybička. A i tenhle mládenec si mě prohlédne, jestli by mě třeba nemohl sníst. On je prostě desetkrát menší než já a kouká na mě, že tohle asi nepolkne. Ale stejně se připlave podívat!

Jaká jsou tedy ta pravidla?

No vidíte, já jsem odbočil. Když se potápíme přirozeně a není tam to žrádlo, nezažil jsem situaci, kdy bych měl nějak úplně znervóznět a musel něco řešit. Žraloci prostě nikdy nepřijdou na dotek.

A když vnadíte?

Ano, jiná situace je, když vnadíme. Vnadíme samozřejmě proto, abychom se dostali blízko a udělali ty hezké fotky… Je to nepřirozená situace, kdy žrádlem otupujeme strach žraloků z člověka. Víme, že pach dobrého jídla otupí cokoli, i jiné druhy, než jsou žraloci. Žrádlo prostě mění chování. Žraloci samozřejmě přesně cítí, kde je zdroj toho pachu. Je to většinou nějaká plechová krabice, ve které je nakrájený tuňák. Žraloci pak trošku kontrolují lidi, jestli u sebe ještě nemají nějaké žrádýlko… Tam už jsou ty situace těsnější. Někdy člověk musí těmi žraloky i ručně manipulovat, protože oni si nás jdou osahat čumákem. Chtějí do nás strčit… A to samozřejmě nelze dopustit, protože kdyby mě velký tygří žralok nechtěl jenom strčit čumákem, ale chtěl by udělat to testovací kousnutí, pravděpodobně to nepřežiju. Nikdy to ale není v rychlosti, není to bleskový útok. Je to osahávání situace a osahávání lidí. Při krmení jsem nezažil nebezpečnou situaci vlastně nikdy. Kdysi dávno jsem ale absolvoval první ponor s tygřími žraloky – tehdy jsem určitě nějakou nervozitu cítil. Byl jsem opatrný a pořád jsem se otáčel. Ještě s těmi tygřími žraloky je tam takové specifikum. Každý predátor loví ze zálohy. Pro něj je ideální, když ho kořist nevidí. A to dělá i žralok. Budu se teď držet toho tygřího žraloka – když jsme na krmícím ponoru, musíme spolupracovat. Nesmím nikdy dopustit, že mám metr za zády tygřího žraloka a nevím o něm. On by v tu chvíli mohl udělat to testovací kousnutí. A on přesně ví, že já o něm nevím.

Vážně tohle ví?

Ano. Když jsme s kamarádem potapěčem naproti a za ním je tygr, já na toho kamaráda jen ukážu a to znamená „za tebou je tygr“. Když se v tu chvíli otočíte a podíváte se mu do očí, úplně na žralokovi vidíte takové to zklamání, že už o něm prostě víte… V tu chvíli změní dráhu, vezme zatáčku a odplouvá od vás…

Oni si hrajou!

Je to trochu jak počítačová hra. Je to fascinující.

Obecně tedy platí, že díváte-li se žralokovi do očí, neměl by na vás zaútočit.

Tak. Neumím si to skoro představit.

Znamená to zároveň, že není bezpečné potápět se sám.

Určitě tam, kde je žrádlo a hodně velkých žraloků, by to bylo velmi náročné. To by se člověk pořád točil jak na obrtlíku.

Dobrý podvodní fotograf musí být především dobrý potápěč. V tom se asi shodneme. Existuje stav, kterému se říká potápěčské opojení, kdy reagujete na zvýšené množství dusíku…

Ano, jsou tam určité chemické záležitosti. Zhruba od čtyřiceti metrů hlouběji může nastat jakési opojení dusíkem. Je to podobné alkoholu. Čím déle jste ve větších hloubkách, tím víc máte vypito těch panáků. Myslím, že toto může být nečekaná situace pro abstinenty. My tady z Kopanic zvyklí na slivovici jsme na to myslím připraveni víc.

Zažil jste tohle opojení někdy vy sám?

Ne, dusíkové opojení jsem nezažil. Ačkoli jsem byl párkrát v sedmdesáti metrech. Tam už by se se vzduchem chodit nemělo. Ale víte, těžko se to posuzuje. Možná jsem to zažil a nejsem si toho vědom. Což je samozřejmě špatně.

Když dusíkové opojení srovnáváte s alkoholem, s vyplutím nahoru člověk okamžitě vystřízliví?

Funguje to tak, že jste třeba v padesáti metrech a začnete to najednou hodně cítit. Tak vystoupáte do pětatřiceti a je to okamžitě pryč. Takže je to bez kocoviny. Ještě jednu věc jsem chtěl říct. Poměrně hodně let se jezdím potápět na Bahamy právě na tygří žraloky. Tam je ten byznys hodně rozšířený. Žraloci se hodně krmí, je tam hodně potápěčů – a mám pocit, že místní žraloci jsou rok od roku víc a víc zvyklí na potápěče a na krmení a že se chovají víc predikovatelně…

Což je pro ně hodně nepřirozené.

Je to nepřirozené. Už si vůbec nevšímají lidí a jenom provozují ten rituál. Občas něco dostanou za odměnu, že nám tam hrajou to divadýlko… Před osmi lety si nás ještě všímali, zatímco dnes si jdou pro rybu, udělají tam to kolečko a lidi berou jako přirozenou součást ekosystému.

Jinými slovy, je z toho zábavní show.

No, je to samozřejmě nějakým způsobem show. Můj osobní pocit a zkušenost jsou, že jak žraloci potkávají pod vodou čím dál víc potápěčů, jsou pro nás čím dál menší nebezpečí. Jako bychom si byli pod vodou rovnocenní. Žraloci si na ten proces, který tam probíhá, už zvykli. A už si mě nevšímají.

V čem je pro vás žralok fascinující?

Určitě je to ten standardní pocit, že u všeho, nejen u žraloků, funguje velikost. Když člověk stojí před katedrálou svatého Víta, je ohromen velikostí. Když stojí před psí boudou, tak to úplně není ono. A žraloci jsou opravdu veliká zvířata. Milujeme slony, jsme ohromeni velikostí. Stojíme na Machu Picchcu a jsme ohromeni rozlehlostí, prostorem… To je jedna věc. A pak je to ta