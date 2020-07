Kreml chce zastrašit novináře a potrestat Česko za Koněva. Škodit nám bude dál, říká bývalý zpravodajec

Ruská tajná policie FSB zatkla novináře Ivana Safronova a obvinila ho z vlastizrady. Prstem přitom ukázala na Českou republiku, jíž údajně Safronov vynášel tajné informace. Podle bývalého náměstka Úřadu pro zahraniční styky a informace Jana Paďourka zatáhlo Rusko do případu Prahu v reakci na kauzu ricin. „Podle Kremlu se naše země dopustila několika docela zásadních prohřešků a to Rusko a oficiální moc nikdy neodpouští,“ vysvětluje bývalý zpravodajec, který v civilní rozvědce působil 25 let a má zkušenosti i s prací v Rusku, a to v době nástupu prezidenta Vladimira Putina k moci.