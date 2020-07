Notes: Duda pokračuje, Kalousek ohlásil pauzu, kníže konec. Kterému Tajnému ohni sloužil Tolkien?

Dokážete si český parlament představit bez Miroslava Kalouska, který v něm sedí už od roku 1998? Po příštích volbách už nebude, jak oznámil v neděli. V rozhovoru pro Deník N šéf poslanců TOP 09 mluvil o svých plánech, jak pomoci ke vzniku volebního bloku pravicových opozičních stran. Kandidovat už kvůli vysokému věku nebude ani další výrazná tvář strany – čestný předseda Karel Schwarzenberg.

Liberálové prohráli další souboj, vítězství v polských prezidentských volbách těsně získal Andrzej Duda. Co to pro Polsko bude znamenat, popisuje Kirill Ščeblykin. Petr Janyška ve svém komentáři očekává neradostný vývoj směrem k další erozi demokracie a právního státu. Vzhledem k tomu, že Polsko je nejdůležitější zemí našeho regionu, není to žádná dobrá zpráva ani pro Česko.

Lukáš Prchal, Jakub Zelenka a Jan Pavec pokračují v rozkrývání podivného fungování ruských bank, v nichž jako dědictví sovětské éry drží podíl i český stát. Dokumenty odhalují, že Česko na podezřelé transakce často upozorňuje, současná vláda ale váhá s kroky, kterými by zemi z angažmá v bankách definitivně vyvázala.

Proč přesouvá zbrojařský magnát Jaroslav Strnad sídlo svých firem z nizozemské poštovní schránky do Česka? Zajímal se o to Michal Tomeš.

Fanoušky Pána prstenů by mohla potěšit recenze Jana Lukavce věnovaná knize Sloužím Tajnému ohni: Duchovní zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena, v níž její autor Pavel Hošek analyzuje kultovní Tolkienovu trilogii v kontextu autorovy katolické víry i zájmu o pohanskou mytologii.

Petra Procházková popisuje možné varianty příčin a souvislostí zatčení ruského novináře Ivana Safronova, kterého Moskva obvinila ze špionáže pro Českou republiku. Je jich celkem šest, společným jmenovatelem je ale fakt, že vztah Ruska k Česku se v poslední době proměnil v něco na způsob špatně skrývaného otevřeného nepřátelství.

Přes pět milionů Venezuelců opustilo v posledních pěti letech svou zemi, která je v katastrofálním ekonomickém stavu, a vydalo se hledat štěstí jinam, především do sousedních jihoamerických států. Tomáš Nídr popisuje čáru přes rozpočet, kterou jim udělala pandemie koronaviru. Mnozí venezuelští emigranti jsou nuceni se vrátit do země, odkud uprchli.

Co píší jinde

Český rozhlas odhalil podezřelé transakce s restituovanými pozemky za stovky milionů. Hluboko pod cenou je podle rozhlasu získala firma s úzkými vazbami na podnikatele, který pracuje pro exředitele pozemkového úřadu Petra Šťovíčka. Právě ten působil v čele úřadu v době, kdy se pozemky restituovaly.

Primátor Varšavy těsně neuspěl v souboji o polský prezidentský úřad a také v Maďarsku je jednou z hlavních tváří opozice primátor metropole. Rozhovor s Gergelym Karácsonym přináší týdeník Respekt. Podle politika opoziční strany Dialog pro Maďarsko půjde za dva roky proti Viktoru Orbánovi do voleb celá sjednocená opozice.

Analýz vyhlídek Donalda Trumpa na znovuzvolení bude zřejmě v následujících měsících přibývat geometrickou řadou, spousta jich ale vychází už teď, jednu velmi obsáhlou a podloženou komentáři expertů z obou táborů si můžete přečíst na webu deníku Washington Post.

V zítřejším tištěném Deníku N najdete:

Firma zbrojaře Strnada jde do Česka

Kalouskův ústup může být jen dočasný

Marné naděje polské opozice. Vítěz je opět Duda

Francie chce po letech vzdát hold hrdinům z kolonií

Divadelní karosa vyráží do Bermudského trojúhelníku Sudet

Z pondělního Notesu je to vše. Užijte si týden, jehož začátek udělal jasněji v polské politice, do té české naopak vnesl nové otázky. Tak třeba – pomůže spojení pravicové opozice víc vyjednávání Miroslava Kalouska v regionech, nebo jeho rozhodnutí nekandidovat? 🤔