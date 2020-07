Současná opozice v Miroslavu Kalouskovi, který nebude příští rok kandidovat do Sněmovny, ztratí výraznou tvář a silného rétora, shodují se politologové oslovení Deníkem N. Mají však pochybnosti o tom, že by takto polarizující osobnost mohla v zákulisí dojednávat spolupráci mezi oponenty Andreje Babiše. Podle nich je také otázkou, jak dlouho chce Kalousek v ústraní zůstat.

Symptom klinické smrti TOP 09, ale možná si jen bere prázdniny, hodnotí odborníci Kalouskův ústup do pozadí

„V příštích volbách do Poslanecké sněmovny nemám žádné politické ambice. Mám obrovskou ambici, aby se tady vytvořil jasný projekt, který může uspět ve volbách, který tady může změnit situaci,“ oznámil v neděli v České televizi šéf poslaneckého klubu TOP 09.

Oznámil tak, že se příští rok nebude o křeslo v dolní komoře ucházet. Devětapadesátiletý Kalousek to vysvětlil tím, že se chce věnovat vyjednávání s dalšími stranami o vytvoření předvolebního bloku.

Politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie to považuje za přelom. Upozorňuje, že v minulosti stála TOP 09 na dvou výrazných tvářích, a to právě bývalém ministru financí a Karlu Schwarzenbergovi, který se ale dlouhodobě z politiky stahuje – a jenž v pondělí také oznámil, že ani on už nebude kandidovat – a dnes působí jako čestný předseda strany.

„Ústup Miroslava Kalouska bude znamenat překrytí jedné generace druhou. A je otázka, jestli to nová, nastupující generace v Topce zvládne. Kalousek sice provokoval