Vylučuju pouze kandidaturu, ale nepřemýšlím ani o vládě. Na pracovním trhu se uplatním dobře, říká Kalousek

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek v rozhovoru pro Deník N prohlásil, že chce neformálními rozhovory v regionech pomoci, aby se pravicové opoziční strany dohodly na volební koalici. Rezignací na vlastní kandidaturu do Sněmovny chce podle svých slov dodat své misi na věrohodnosti. Do toho, jak bude dohoda vypadat, prý lídrům stran mluvit nechce. Nevyloučil, že by uvažoval o případné nabídce postu ve vládě sestavované nynější opozicí, ale ani o tom podle svého tvrzení neuvažuje.

Chcete jako vyjednavač propojit pravicové opoziční strany do projektu, který by mohl ohrozit Andreje Babiše. Ale případnou volební koalici budou, předpokládám, vyjednávat vedení stran – v čem je budete doplňovat?

Mně nevyhovuje slovo vyjednavač, to říkáte vy, já jsem ho nikdy z úst nevypustil.

Tak svou roli definujte sám.

Koalici vyjednávají lídři stran a ti musejí respektovat názory uvnitř stran. Velmi často se stane, že jsou jejich rukojmími. Jedna věc je, že společný postup vyjednávají lídři. To opravdu nevyjednávám já. Ovšem na něčem se dohodnou a strana na to musí nějak reagovat. A tam hrají obrovskou úlohu osobní ambice a animozity v regionech mezi jednotlivými členy téže strany, mezi jednotlivými významnými členy různých stran a to se musí v terénu odpracovat.

To znamená, že vy pojedete…

To je moje know-how, neptejte se mě, jestli pojedu, nebo půjdu pěšky.

Ale prakticky to bude znamenat, že budete někde v okresech přesvědčovat…

Nezlobte se, ale co je vám do toho? Neptejte se mě na moje know-how. Já jen říkám, že nějakou ideu mají lídři a ta idea musí být prosazena do těch stran.

Hlavním problémem jsou osobní ambice

Takže vaší misí bude…

Necháte mě domluvit? Zkuste si to nechat vysvětlit a pak mi skákejte do řeči. To respektuju v televizi. Nejsem žádný vyjednavač koalice, to je úkol lídrů, ale to, na čem se lídři dohodnou, se musí odpracovat v terénu. A tady já chci využít toho, že za třicet let znám v politice opravdu každého, a nemyslím si, že by mi někdo odmítl