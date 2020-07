Kaczyńskému už při utahování šroubů nic nestojí v cestě. Po znovuzvolení Dudy zkusí zamést s „nepřáteli země“

Komentář Petra Janyšky: Polsko bude tedy mít dalších pět let prezidentem Andrzeje Dudu, volby vyhrál o 2,5 procenta hlasů. Co to pro tu zemi znamená? Především potvrzení Jarosława Kaczyńského v jeho roli skutečného vládce Polska. Byla to možná poslední šance, jak zastavit erozi právního, demokraticky fungujícího státu v Polsku. A byly to možná nejdůležitější volby na mnoho let. Lidem, které Kaczyński nepovažuje za dobré Poláky, ale za lidi druhého řádu, jak sám říká, teď nezůstala žádná naděje. A vzhledem k tomu, jakou vládní kampaň jsme teď viděli, bude mít opozice jen nepatrnou šanci za tři roky vývoj zvrátit.