Sexuální obtěžování. Často se zlehčuje nebo je to tabu. Ale zažila ho velká část žen. Má mnoho podob a je častější, než by někteří čekali. Přinášíme příběhy desítek českých žen, které se rozhodly o sexuálním obtěžování promluvit.

Učitel mi říkal, že v lavici sedím jako kurva, i další oplzlosti. To ponížení si budu pamatovat navždy

Barbora Janoušková, žákyně 9. třídy

V osmé třídě jsme v druhém pololetí dostali nového učitele na němčinu. Byl to starší pán. První hodiny probíhaly normálně, pak se to ale změnilo. Začalo to tím, že