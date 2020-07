Okamžitě na ni přestaňte sahat, prase jedno hnusný! křičela na něj moje zachránkyně

Sexuální obtěžování. Často se zlehčuje nebo je to tabu. Ale zažila ho velká část žen. Má mnoho podob a je častější, než by někteří čekali. Přinášíme příběhy desítek českých žen, které se rozhodly o sexuálním obtěžování promluvit.

Emma Tréglová, studentka

Vedle zkušeností jiných žen se sexuálním obtěžováním bude ta moje pravděpodobně zanedbatelná, za což jsem vděčná. Ale žádná taková zkušenost by neměla být snižovaná, každá by měla být vyslyšena a měla by se brát v potaz, jelikož v tomto případě tvoří tyto „maličkosti“ problematický celek.

Situace jako catcalling na ulici se už snažím si tolik nebrat, ale dřív mě hodně trápily. Pokaždé když se mi něco takového stalo, připadala jsem si skoro až