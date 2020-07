Když už mě balíš, neposílej mi, prosím, videa, jak honíš

Sexuální obtěžování. Často se zlehčuje nebo je to tabu. Ale zažila ho většina žen. Má mnoho podob a je častější, než by někteří čekali. Přinášíme příběhy desítek českých žen, které se rozhodly o sexuálním obtěžování nemlčet.

Michaela Buchtová, fotografka

Když jste mě oslovili, nevěděla jsem nejdřív, jak reagovat. Já, kterou většinou nic moc a nikdo jen tak nerozhází, natož nějaké obtěžování! Nenechám se přece obtěžovat, není čas ztrácet čas. Ale nedalo mi to. Co jsem já vnímala jako obtěžování jen podprahově, by někdo jiný mohl vnímat mnohem intenzivněji.

S oblibou říkám, že