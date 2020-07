Buditel, který chtěl pro Anglii vytvořit chybějící vlastní mytologii, již v důsledku normanského vpádu postrádala. A zároveň zanícený a přesvědčený katolík, jehož k víře už v mládí přivedla matka. I takto líčí teolog, religionista a kazatel Církve bratrské Pavel Hošek autora Hobita a Pána prstenů J. R. R. Tolkiena. Hošek už dříve vydal knihy nejen o E. T. Setonovi a Foglarovi, ale též dvě o C. S. Lewisovi, takže byla jen otázka času, kdy se dostane i k Lewisovu slavnějšímu příteli.

Co může mít Pán prstenů společného s Královédvorským rukopisem?

Tolkienovu oddanou katolickou víru dosavadní interpreti nezamlčovali, ale obecně známá všem jeho početným čtenářům či divákům zfilmovaných verzí asi není. Na což někteří bojovní katoličtí interpreti reagují tak, že chtějí takřka na každé stránce Tolkienova díla najít doklad pro to, že to byl „kovaný katolík“. To je i případ knihy Tolkienovo vidění světa. Křesťanská filozofie Pána prstenů od profesora filozofie Petera Kreefta (Paulínky, Praha 2014). Kreeft si v knize rázně vyřizuje účty s těmi, kteří nesdílejí jeho tolkienovské nadšení: „Milovníci Tolkiena jsou téměř vždy dobří, poctiví lidé. Někteří se podobají hobitům, jiní elfům, ale žádní skřetům. A na druhou stranu, ne všichni odpůrci Tolkiena jsou sice skřeti, ale všichni skřeti jsou odpůrci Tolkiena.“

Kniha Pavla Hoška naštěstí není takto ideologicky zavilá ani tvrdě nesnášenlivá k těm, kterým se snad Tolkienovy texty nelíbí (ostatně katolický fundamentalismus by u Hoška coby nekatolíka se silnými ekumenickými sklony působil absurdně). Ne zcela souhlasně se Hošek staví i k