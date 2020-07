Sexuální obtěžování. Často se zlehčuje nebo je to tabu. Ale zažila ho většina žen. Má mnoho podob a je častější, než by někteří čekali. Přinášíme příběhy desítek českých žen, které se rozhodly o sexuálním obtěžování nemlčet.

Sahal mi na stehno při zubní hygieně, zval mě do chaty na kožešinu. Bylo mu 65 let, mně 25

Lucie Majtnerová, zubní hygienistka

V ordinaci mě otravovali dva starší muži, mrzelo mě, že neumím reagovat a takové lidi odpálkovat. Asi to ti muži vycítí a zkusí to.

Jeden, to mi bylo dvacet a v zubní ordinaci jsem začínala. On měl snímací protézy, bylo mu 74 let. Pořád mě