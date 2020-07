Notes: Blbá karanténa, milost pro zloděje housek a staré revoluce, které musí ustoupit těm mladým

Co dnešek přinesl a o čem jsme psali v Deníku N, do Notesu poznamenal Adam Hecl.

Nemůžete udělat A, aniž by se pak nestalo B. Nebo alespoň A 1 . O tom se dnes přesvědčila vláda na několikahodinovém zasedání Sněmovny. Opozice jí vyčítala, že špatně zvládla situaci v dolech na Karvinsku. Tam nově přibylo 41 případů. Od počátku pandemie bylo celkem 1893 pozitivně testovaných. „Název ‚blbá karanténa‘ by se možná uchytil lépe,“ glosovala čtyřměsíční počínání vlády poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Mimořádné zasedání nepřineslo zhola nic. Sněmovna nepřijala žádné usnesení, které navrhovala opozice, a neprošel ani návrh na 30 tisíc testů denně. Ze zasedání Sněmovny jsme informovali živě.

Další konsekvence má také medializovaný případ Houskagate. Pokud jste jej nezaregistrovali, během nouzového stavu ukradl v brněnském obchodě muž bez domova pět housek (pizza housek, pozn. red.), za což mu soud vyměřil dva roky vězení. Rozsudek později snížil na rok a půl. Jak se Deníku N svěřila jeho obhájkyně, bude žádat o milost. Soud bral při rozhodování o přísném trestu i fakt, že obžalovaný v minulosti ukradl například i přepravku na pivo (kterou poté vrátil, aby dostal zálohu sto korun, pozn. red.) a byl v podmínce.

Reakci mnohem silnější, takovou, která rezonuje celou společností, popisuje ve svém komentáři Petr Koubský. Upozorňuje mimo jiné na to, jak si mladá generace šedesátých let na Západě užívala mládí natolik, až jí nedošlo, že už je vlastně generací starou a mladí lidé se proti systému, který vybudovala, bouří. Nikdo nenese revoluci hůř než vítězové té minulé, píše Petr a varuje před nebezpečným, v Evropě bohužel historicky mnohokrát vyzkoušeným vymazáváním historie a umlčováním názorových oponentů. No a když smícháte tohle, k tomu pandemii, vzrůstající populismus, rasismus a rozevírající se nůžky mezi společenskými vrstvami, máte z toho koktejl nevalné chuti, kterému by se na baru mohlo říkat třeba 2020. Dáte si jeden a jdete radši domů. Ale raději si komentář přečtěte sami. Už teď to, o čem pojednává, zjednodušuji ažaž. Ať už v názorové disputaci dneška stojíte na jakékoli straně, věřím, že tak či tak pro vás bude komentář potravou pro mysl.

Co je dobré vědět do dalšího dne

Donald Trump nemůže zadržovat svá daňová přiznání a musí je zpřístupnit vyšetřovatelům, rozhodl americký Nejvyšší soud. Rozhodl o tom proto, že Trump samotný, který zákony bere spíš jako takové poučky, by se do krve hádal, že si ho může nechat pro sebe.

Starostu jihokorejského Soulu Pak Wonsuna našli mrtvého. Den poté, co byl obviněn ze sexuálního obtěžování, údajně svého asistenta na magistrátu.

Česká republika se podílí na financování firem, které mají vysoké reputační riziko nebo na jejich činnost upozorňují zpravodajské služby, vyplývá z dokumentů, které má Deník N k dispozici. Finanční instituce půjčují peníze například ruskému Rosatomu nebo se podílí na financování běloruské pobočky Sberbank.

Čtení na víkend

V zítřejších novinách najdete:

Elektřinu z nového bloku Dukovan může doplatit státní kasa

Vláda už netlačí na koronavirový zákon pro ministra Vojtěcha

O Starosty je mezi opozičními stranami zájem, má to ale svá úskalí

Komentář: Česko musí dohnat jiný deficit než v rozpočtu

Anexe Západního břehu Jordánu zatím nezačala, Netanjahu má vyšší cíl

Někdy si hrajeme na zločince, říká věděc, který učí stroje o lidské řeči

Karviná je pro nás poslední varování před větším průšvihemKontext N chystá:

Ve Srebrenici se stalo něco, co se nikdy stát nemělo

Třináctiletý Azir přežil ve Srebrenici, devátém kruhu pekla

Váš milostný příběh je vyprávění psané v tandemu

Afghánské novinářky dělají práci, která je považovaná za nemravnou

Příjemný večer s Deníkem N vám přeje Adam Hecl.