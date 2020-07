Třicátá léta přinesla zkázu liberální demokracie. Dnešek se tehdejší době podobá

Esej Jaroslava Fialy: Z koronaviru se stal globální otřes, který zahýbal světem. A není jediný. Jde o další z řady poryvů, jimž čelíme – klimatická krize, rasismus, hospodářská krize, hysterie z uprchlíků a ovládnutí společnosti oligarchy. Tlaků na nás je hodně. A nepochybně přijdou další. Pod jejich náporem mohou jistoty a opěrné body, na které spoléháme, zmizet rychle jako pára nad hrncem – včetně demokracie. Co s tím?

Rok 2020 se vyvíjí překotně. Globální pandemie se překlápí do velké ekonomické krize, které neuteče ani Česko. Organizace pro hospodářskou obnovu a rozvoj (OECD) varuje, že letošní propad české ekonomiky bude pátý nejhorší na světě. A globální ekonomiku dokonce čeká největší propad za posledních sto let. Jak nás to ovlivní?

Epidemie, krize a války vždy měnily svět. Jak to dopadne s tím dnešním? Přední komentátor listu Financial Times Martin Wolf tvrdí, že některé trendy můžeme s jistotou předpovědět. Zaprvé masivně narostou dluhy – u států, soukromých firem i lidí. Dále zažijeme rozmach nacionalismu, politickou polarizaci a útlum globalizace. A také další boom digitálních technologií.

Podle Wolfa zatím nehrozí návrat tupých škrtů a úsporných opatření jako za minulé krize v roce 2008. Vlády naopak budou chtít občanům rozdat nějaké peníze, což povede k nárůstu zdanění bohatých. Wolf dokonce tvrdí, že přinejmenším v západních zemích může dojít ke zrodu nové společenské smlouvy mezi státem a lidmi. Může to být podobně zásadní změna jako po druhé světové válce, kdy vznikl sociální stát.

Jenže je velká otázka, jak si krizi a její dopady vyložíme u nás v Česku. Ukazuje se, že