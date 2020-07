Půlbilionový schodek není takový problém. Česká ekonomika ale musí dohnat jiný deficit

Problémy státních rozpočtů jsou ale složitější. Začněme dlouhodobým pohledem. Výdaje se dají rozdělit na běžné a kapitálové. Ty první v sobě zahrnují platy ve státní sféře, sociální dávky včetně důchodů či různé neinvestiční nákupy. Druhou skupinu tvoří investiční výdaje vlády (například na dopravní infrastrukturu).

Když se podíváme detailněji na vývoj českých rozpočtů řekněme od roku 2010, obrázek to není zrovna příznivý. Stát má velmi vysoký podíl mandatorních výdajů, které stát musí platit na základě zákona nebo jiného závazku. To vládám silně omezuje manévrovací prostor. Při snaze o rozumné a politicky průchozí výše deficitů tak dlouhou řadu let docházelo k výraznému osekávání investičních výdajů. Stačí se podívat na rychlost, s jakou se v Česku staví dálnice.

Ekonomická teorie se relativně shoduje na tom, že ze střednědobého pohledu jsou pro ekonomiku důležité investice do školství, vědy a výzkumu či do infrastruktury. Právě tyto skupiny výdajů mohou zrychlit ekonomické přibližování k vyspělejším zemím. Naopak značná část běžných výdajů se lidově řečeno projí a jejich přínos z dlouhodobého pohledu je daleko menší. Samozřejmě lze namítat, že i platy učitelů či vědců jsou běžnými výdaji. Ale zrovna ty nebyly po řadu let rozpočtovou prioritou. Zlepšení podmínek učitelů je přitom jedním z předpokladů celkové transformace vzdělávacího systému.

I běžné výdaje jsou samozřejmě důležité, ty na armádu či policii jsou pro fungování státu klíčové. Nicméně v situaci zajištění základního chodu republiky a rozhodování o dalších výdajích je potřeba najít vhodný mix běžných a kapitálových výdajů. A to se dlouhodobě nedělo. Už od roku 2010 klesal podíl investic, což bylo z pohledu budoucího vývoje české ekonomiky jednoznačně negativní.

Hlavním důsledkem je ohromný vnitřní deficit české ekonomiky. Zanedbaná a zastaralá infrastruktura, nízké platy učitelů, kterým bohužel v některých případech odpovídá i kvalita pedagogů, malý podíl výzkumu, jenž by odpovídal světovým měřítkům. To jsou jen některé příklady. Aktuální schodek rozpočtu tak lze částečně brát i jako důsledek minulého vývoje, když vláda plánuje více investovat, dorovnávat platy učitelů a podobně. Z tohoto pohledu by tak takto vysoký deficit nemusel být až takové zlo, protože se alespoň trochu snaží řešit budoucnost české ekonomiky. Bez výrazně vyšších výdajů do školství, infrastruktury či výzkumu (základního i aplikovaného) se prostě příliš nepohneme a Německo nedoženeme ani za sto let.

Vlna populismu

Na druhou stranu je ale ze struktury výdajů cítit jistá vlna populismu. Nejde jen o notoricky známé slevy na jízdném, které z pohledu dlouhodobého růstu české ekonomiky byly zcela zbytečným výdajem. Pomocí vyššího deficitu se neřeší strukturální problémy.

Celkově tak aktuální rozpočet působí stále rozpačitě. Sice došlo ke zlepšení, když se konečně vláda začala zaměřovat na některá témata, která jsou pro vývoj české ekonomiky v příštích dekádách klíčová. Například aktuální úroveň školství ovlivní českou ekonomiku po jednu až dvě dekády.

Ale z návrhu rozpočtu nevyplývají škrty, reformy či snaha chod státu zefektivnit. Nevadil by ani vyšší deficit, než je zmíněných 500 miliard, ale zvýšené výdaje by měly být použity naprosto cíleně na klíčové reformy a investice. Jenže minimálně u části letošního deficitu může být motivace zvýšit běžné výdaje a hlavně neškrtat. Z politického pohledu se to dá pochopit, protože nás příští rok čekají volby. Ekonomika by ale potřebovala propracovanější přístup.

Autor je analytikem České spořitelny

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.