„Ten tisk je mrtvý.“ Vláda už netlačí na dočasné posílení Vojtěchových pravomocí

Vláda stále nedostala na program Sněmovny dočasný návrh zákona, který by ministru zdravotnictví rozšiřoval pravomoci proti šíření koronaviru. Ty chtěl šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) využít v případě podzimní druhé vlny. Zákon by měl sice platit jen do konce letošního roku, dolní komoře ale začínají prázdniny, a není tak jisté, zda se novela stihne projednat. Podle části opozice už s ní vláda nepočítá.