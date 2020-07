Analýza: Nelze vyloučit nic. Ani to, že Ivan Safronov byl agent, který roky pracoval pro NATO prostřednictvím České republiky. Jen se tato verze jeví jako nejméně pravděpodobná a patří do kategorie béčkových filmů o špionech, zrádcích a rozvědčících. Vše ostatní je možné: msta, výměna, zastrašování nebo pět much jednou ranou.