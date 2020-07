Život bez přikázání je jako krvavý biftek pro vegana

V mondénních Antverpách se člověk snadno dostane do časové smyčky. Za pomyslnými, rabínem střeženými hradbami zvanými eruv tam podle starozákonních přikázání žije největší světová komunita ultraortodoxních Židů po New Yorku a Jeruzalémě. Jejich staromódní oděvy prozrazují, že pocházejí z východní Evropy. A že se asimilovat nechtějí.

Slunce se kloní k obzoru. Zatímco uličky a zahradní restaurace starých Antverp s vidinou víkendu ožívají dychtivým klapotem podpatků, jen o kousek dál, ve čtvrti sevřené Městským parkem a železniční tratí, se veškerý veřejný život hrouží do ticha, které tu a tam rozčísne jen cinkot tramvaje z nedaleké Lange Leemstraat. Ze širokých bulvárů zmizeli vousatí muži v černých kabátech, kloboucích a s pejzy kolem skrání. Ustalo štěbetání dětí, které ještě o pár hodin dříve visely jako hrozny kolem kočárků, jež kolem řadových domů s vysokými okny tlačily ženy v parukách a staromódních plisovaných sukních. Je pátek večer. Šabat.

Jak s přibývajícím večerem vystupují ze šera osvětlená okna bytů, za mnohými z nich jsou vidět prostřené tabule ozdobené sedmiramennými svícny. Připravené jídlo se až do druhého dne bude ohřívat na rozžhavených plotýnkách, rozsvícená světla nikdo nezhasne, výtahy se nerozjedou – přikázání „nepracovat“ dotažené do těch nejmenších detailů.

Oči na stopkách

„Co tu děláte? Proč si to fotíte?“ ozve se za mnou příkrý hlas muže v klobouku ještě dřív, než stačím zastrčit telefon zpátky do kapsy. U vchodu do bytového domu mě zaujalo v piktogramech a hebrejskými písmeny vyvedené vysvětlení, jak se spojit s obyvateli, když je o šabatu vyřazen z provozu domovní zvonek.

„Vy se mu divíte?“ krčí o pár dní později rameny Esther Landauová s odkazem na