Notes: Není kalení jako kalení, krádež jako krádež a ani vozík jako… vozík

Šéfka státní kasy Schillerová se stane ministryní, která udělala největší sekeru v historii Česka. Půlbilionový schodek ji ale netíží. „Mám čisté svědomí, že jsme lidem pomohli. Že jsme napumpovali peníze do ekonomiky, do lidí, do spotřeby a pomohli jsme jim, ne jako během krize v letech 2008 a 2009 (Kalúsek!, poznámka redakce),“ říká ministryně v rozhovoru, kde zároveň prozradila, že na tichého koaličního partnera nynější vlády mělo být v devadesátkách zakleknuto.

Pandemie koronaviru vyhnala studenty z aul a donutila je k online výuce. Část studentů ale kvůli tomu bude muset odejít z USA, protože imigrační služba vydala zprávu, že studenti, kteří studují pouze online, se musejí vrátit do svých domovských zemí. Americké školství je přitom na zahraničních studentech, kteří platí tučné školné, závislé. Harvard a MIT už proto zažalovaly vládu.

Kvůli nouzovému stavu a dřívější podmínce si zloděj pěti housek odpyká 1,5 roku ve vězení. A výše trestu pro novodobého Jeana Valjeana vzbudila pozdvižení. Je takový trest spravedlivý? „Krást ani podvádět se nemá, na druhou stranu, motivací moderní spravedlnosti bývá nejen trest, ale také jeho přiměřenost a výchovná funkce,“ píše ve svém komentáři Ján Simkanič a připomíná kauzu H-systém, která skončila prezidentskou amnestií, nebo nekonečné vyšetřování „čapáku“. Kdyby vás tedy náhodou napadlo krást housky, bezpečnější je šlohnout celou pekárnu.

Představte si, že je vám dvacet a stane se z vás kvadruplegik a od lékařů se dozvíte, že už se nikdy nepostavíte na nohy. David Lukeš „zabojoval“, „dal to“ a dnes se profesionálně věnuje ragby a šéfuje Centru Paraple. Lidi na vozejku (nemá rád pojem vozíček – protože ten je pro děti) podle něj nejvíce trápí nesamostatnost, bolest a sexuální frustrace. A dobrým řešením by mohl být sexuální terapeut. „Jasně, všude jsou dostupné pornostránky, porno máte dostupné kdekoli a kdykoli chcete. Ale aby se někdo otevřeně bavil o té intimitě, o citech…,“ říká v rozhovoru vozíčkář, který rozhodně není člověkem upoutaným na invalidní vozík!

Novináře Ivana Safronova zatkla ruská tajná služba FSB kvůli podezření z vlastizrady. Podle vyšetřovatelů předával tajné informace o prodeji ruských zbraní české rozvědce. Proti jeho zatčení protestují novináři, a to dokonce i ti jindy loajální Kremlu. A mezinárodní incident nechce komentovat česká rozvědka ani ministr v červené mikině též známý jako Hamáček. Více o kauze ruského žurnalisty píše Petra Procházková. A tématu se věnoval i dnešní podcast Studio N.

Rakev, nebo urna? Jak se jednou vidíte vy? To v brněnské Líšni se popel zemřelých ukládá mezi květiny nebo ke kořenům stromů. Spíše než hřbitov tak místo posledního odpočinku připomíná park. A přírodní pohřebnictví se rozvíjí nejen ve snaze o šetrnější přístup k životnímu prostředí, ale také aby se lidé při obřadu mohli více uvolnit a se zesnulými se rozloučit přirozeněji než v krematoriu… kde už ve dveřích čekají účastníci dalšího funusu.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Žádost o milost kvůli lupu pečiva

Pořadatelé školních olympiád se ocitají v nejistotě

Rusko viní novináře ze špionáže pro Čechy

Harvard a MIT žalují vládu USA, která chce vyhnat zahraniční studenty

Švédská velvyslankyně: Covid-19 jste zvládli skvěle. Ženy ale zavíráte doma

O co před 80 lety bojovala „hrstka“ letců nad Albionem

Komentář: Angela Merkelová se chystá stvořit silnější EU

Laneganův příběh i zpěvákovy vzpomínky jsou především o drogách

Banky s českým podílem dávají problémové úvěry

Krátké, dobré i horší zprávy

Sněmovna schválila zrušení daně z nabytí nemovitosti a zároveň zůstane možnost odečíst si zaplacené úroky z hypotéky od základu daně z příjmu. Paráda, dostupnost bydlení se tím zvýší, chtělo by se říct. Jenže za první čtvrtletí vzrostly ceny bytů v Česku o 13 procent. Metr čtvereční tak průměrně stojí 65 400 korun.

Automobilový závodník Fernando Alonso se vrací do kokpitu formule 1. Španěl bude jezdit opět za Renault, se kterým už dvakrát vyhrál titul mistra světa. Vamos!

Nejvyšší státní zástupce se rozhodl, že nepodá správní žalobu ohledně údajného střetu zájmů premiéra Babiše kvůli tomu, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Neshledal totiž závažný veřejný zájem.

Česko-ruské vztahy kalí (ne jako vytvrzuje, když se kalí ocel, ani jako holdování alkoholu v restauračním zařízení) nedávné „nepřátelské“ kroky kolem odstranění sochy maršála Koněva z Prahy 6 a vyhoštění dvou ruských diplomatů. Na kalení (viz výše) vztahů okamžitě zareagoval premiér Babiš. Ten chce s Ruskou federací vztahy normální.

To v Bělehradě vyrazili Srbové do ulic na protest proti víkendovému zákazu vycházení, který zavedl prezident Vučić kvůli nárůstu nových případů covid-19. No asi by rádi kalení.

Letošní červen byl nejdeštivějším od roku 1961. Podle meteorologů během něj spadlo 151 mm srážek. A stavy podzemních vod v mělkých vrtech jsou tak na některých místech v Česku silně nadnormální. Tak se ty investice do boje se suchem přeci jen vyplatily!

Muž dostal u soudu za komentář: „Za mě určitě pěkně provedená práce“ k teroristickému útoku v mešitách na Novém Zélandu podmínku. A nepomohla mu ani jeho obhajoba, že myslel práci policie.

Hezký večer nejen s Deníkem N!