S nedostatkem respirátorů si už Česko poradí samo, rukavic ale dost nevyrobíme, ukázala analýza

Přes 27 milionů roušek nebo téměř devět milionů respirátorů tříd FFP2 a FFP3 požadovaly klíčové státní instituce, aby mohly čelit případné druhé vlně koronavirové nákazy. Ta první totiž zcela vyprázdnila sklady Státní správy hmotných rezerv, které bez jediné roušky nebo respirátoru zůstávají dosud.

Zatímco některé druhy pomůcek by už nyní mohli do zásob doplnit čeští výrobci, například u rukavic nebo ochranných obleků je to stále problém. Poukazuje na to analýza vypracovaná ministerstvem průmyslu a obchodu, jehož odborníci v posledních měsících průběžně komunikovali s jednotlivými českými výrobci. Těch sice v Česku za poslední měsíce přibylo, ani zvýšené kapacity by ale v případě druhé vlny nebyly schopné uspokojit všechny požadavky českých institucí.

Čeští výrobci by podle analýzy dokázali pokrýt potřeby státu jen