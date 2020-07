Spolupráce opozice očima odborníků: U ODS může odrazovat stín minulosti, rozhodnutí Pirátů je ve hvězdách

Deník N před časem informoval, že hnutí Starostové a nezávislí vyjednává s Piráty o možné spolupráci ve sněmovních volbách v roce 2021. To, zda má šanci na úspěch, by měly prověřit podzimní krajské a senátní volby. Starostové kromě toho dostali ještě jednu nabídku, a to od občanských demokratů, informovaly SeznamZprávy.

Pro Piráty by případná spolupráce byla novinkou, naopak Starostové už s ní zkušenosti mají. Dlouhodobě úzce spolupracovali s TOP 09, před třemi lety pak chtěli kandidovat do Sněmovny v koalici s lidovci, ta se ale kvůli obavě z neúspěchu krátce před volbami rozpadla.

„Posun k Pirátům by byl krokem jinam – když se dívám na analýzy politiků hnutí STAN, jsou názorově spíš, a to opravdu s důrazem na slovo spíš, mírně doprava,“ upozorňuje politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Nemyslí si ale, že by to byl zásadní problém, protože Starostové – tedy až na pár celostátních politiků – řeší hlavně regionální agendu. Proto by tato spolupráce mohla podle Kopečka být uvnitř hnutí průchodná.

Naopak u Pirátů je podle něj těžké odhadnout, jak se členská základna vyjádří. „To je vždycky ve hvězdách,“ říká Kopeček.

Jak ostatně před časem popsal Deník N, právě názor členské základny Pirátů může podle části Starostů případnou spolupráci zhatit. Rozhodovat sice budou členové obou subjektů, část Pirátů ale míní, že strana může jít do voleb samostatně. Ostatně i podle volebních průzkumů jsou spolu s ODS hlavním konkurentem vládního hnutí ANO.

„Myslím, že to uvnitř strany vyvolá poměrně velkou debatu, která nemusí být pro výsledek nejpozitivnější,“ myslí si Kopeček.

Odpuzující element

A nemýlí se. Členové Pirátské strany na svém fóru minulý týden vyvolali hlasování, zda by byli pro spolupráci se STAN v nadcházejících sněmovních volbách. Výsledky pro případného koaličního partnera příliš příznivě nedopadly. Zatím sice hlasoval jen zlomek členů, v době uzávěrky tohoto textu přesně 129, přičemž 43 procent z nich odpovědělo „určitě ne“, pro „spíše ne“ se jich vyslovilo 24 procent. „Spíše ano“ pak zvolilo dvacet procent, pouhá čtyři procenta pak spolupráci řekla „určitě ano“.

Z pohledu voličské podpory by ale spolupráce podle Kopečka smysl dávala. Získat by mohly obě strany – zatímco Piráti mají hlavní bašty ve velkých městech, Starostové jsou naopak silní v regionální politice. Politolog ale zároveň upozorňuje, že na toto téma chybí relevantní sociologické výzkumy, které by řekly, zda by v tomto případě naopak nefungoval odpuzující efekt.

Podobná situace by podle něj nastala i při spolupráci STAN s občanskými demokraty. „Především mezi některými lidmi z regionů u Starostů by vůči tomuto spojenectví mohl být podobný odpor, možná i silnější než vůči spojenectví s Piráty. ODS historicky v některých regionech nebyla vnímána úplně nejpozitivněji,“ připomíná.

To je ostatně případ i samotného Víta Rakušana. Regionální politik, dnes poslanec a od loňského dubna i předseda Starostů, se vyprofiloval v domovském Kolíně. Původní profesí učitel němčiny na gymnáziu v Kutné Hoře totiž vstoupil do politiky s uskupením Změna pro Kolín a to v reakci na dění kolem tamní ODS.

„Zcela upřímně říkám, první volby v roce 2010 jsme v Kolíně vyhráli z toho důvodu, že vypukla obrovská korupční aféra ODS,“ přiznal už dříve. Rakušan odkazuje i na tehdejšího kolínského místostarostu Romana Pekárka (ODS), kterého soud v prosinci 2012 uznal vinným z úplatkářství a kromě peněžitého trestu a zákazu výkonu veřejné funkce musel nastoupit i do vězení. Odsud také vykonával svůj poslanecký mandát, kterého se odmítl vzdát.

Stíny korupční minulosti

Jak upozorňuje politolog Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy, hnutí STAN je coby strana vzešlá z komunální politiky vhodným koaličním partnerem – není ideologická a zaměřuje se spíše na praktická řešení. Podle Mlejnka tak hrozí, že část voličů Starostů odradí právě „větší ideová vyhraněnost“ případného koaličního partnera.

„V případě ODS pak i stíny temné korupční minulosti. A naopak volič Pirátů může ve STAN vidět takovou ‚softtopku‘, volič ODS pak ‚probruselské sluníčkáře‘. A jít si hledat štěstí jinde,“ myslí si Mlejnek. Připomíná, že v Česku je navíc pro vytváření volebních koalic překážkou sčítací klauzule. Ve sněmovních volbách totiž pro volební koalice platí, že dvě strany musejí získat deset procent, tři uskupení patnáct procent a více než tři strany dvacet procent.

To ale podle politologa Mlejnka není jediná okolnost, která pracně dojednanou spolupráci může komplikovat: „Stejně tak možnost voličů udělovat preferenční hlasy, a tedy zcela zamíchat pořadím, daným nějakou složitě vyjednanou koaliční dohodou.“

Politoložka Vladimíra Dvořáková míní, že místo tvoření koalic by strany před sněmovními volbami měly definovat tři čtyři společné body, které budou voličům prezentovat. „Něco vhodného, co by se prosadilo, ať už by volič volil kohokoli,“ říká.

„Klíčové body, na kterých se shodnou a ke kterým se zavážou, že je budou prosazovat, pokud budou ve vládní koalici, v radě města či Senátu. Ale jde to trochu proti politickému marketingu, protože jeho součástí je, že se strany vůči sobě vždy trochu vymezí. Nejde říct, že jsou jedna opozice. Mohou spolupracovat, ale zároveň jsou v konkurenčním vztahu,“ popisuje Dvořáková. „Nelze popřít, že mezi stranami jsou rozdíly. Kdyby nebyly, utvoří jednu stranu,“ dodává.

Strany by tak podle ní našly společné průniky, současně by si ale zachovaly vlastní identitu. „To by vytvořilo dojem, že opozice je k něčemu a že dokáže něco prosadit,“ doplňuje.

Odborníci se shodují, že velkou perspektivu měla v roce 2017 avizovaná spolupráce hnutí STAN a lidovců, která byla navíc pro voliče přirozená. Strany se původně dohodly na volební koalici, širší vedení KDU-ČSL ale později Starosty vyzvalo, aby vstoupili na jejich kandidátky. Tehdejší šéf lidovců Pavel Bělobrádek to vysvětloval tím, že nechce riskovat propadnutí hlasů v případě, že by koalice nedosáhla na deset procent hlasů. Pokud by však Starostové vstoupili na kandidátky lidovců, stačilo by pět procent. Hnutí STAN to nakonec odmítlo a koncem července 2017 se koalice rozpadla.

Koalici s lidovci Starostové domlouvali poté, co skončila jejich spolupráce s TOP 09, díky níž se v roce 2010 dostali do Sněmovny.