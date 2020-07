Mouřenínové v Berlíně a potíže s názvem ulice u české ambasády

Zápisník Pavla Poláka: Dějiny se otiskují, kde se dá. I ve jménech ulic. A tak jako se někdy s dějinami a pohledem na ně pereme, zápasíme i s uličními cedulemi. V Berlíně už více než deset let provokuje ulice, jejíž název je podle kritiků rasistický, a zaslouží si proto nové jméno. Přejmenovávání ulic není přepisování dějin, ale vyrovnávání se s nimi. Pokud se to ovšem nedělá zbrkle, jak to právě předvedl Berlín, píše v seriálu Ausgerechnet Německo náš tamější zpravodaj.