Váš milostný příběh je vyprávění psané v tandemu

Obě dvojice jsou zamilované. Jen to dávají jinak najevo. Vysvětlení nabízí filozofka Karen Jonesová z University of Melbourne. Podle ní je láska interpretačně senzitivní trajektorií. Trajektorie jsou procesy. Člověk se nezamiluje na prchavý okamžik, stejně jako si na prchavý okamžik nevybírá zaměstnání nebo koníčka. Jestli budeme nějakou epizodu považovat za projev lásky k určitému člověku – stejně jako se jiná epizoda považuje za projev spisovatelství či záliby v pletení –, záleží na tom, co se stalo před ní nebo co nastane po ní.

V tomto smyslu je láska proces, nikoli epizoda. Každý čin zapadá do odvíjejícího se příběhu a získává tak svůj význam. V jiném vyprávění by stejný čin mohl mít význam zásadně jiný. Například představa, že by seděli každý zvlášť a četli si, může první dvojici připadat jako opak projevu lásky – mohla by nasvědčovat tomu, že se jejich vztah rozpadl. Druhá dvojice si naopak právě tak může představovat společný večer.

Své příběhy o lásce píšeme společně a v těchto vyprávěních dáváme svým jednotlivým činům smysl.

Ve vyprávění se určité události navzájem osvětlují. Mlčenlivé čtení s partnerem byste ve světle jiných událostí mohli vnímat jako něco, co k milostnému vztahu patří, například pokud spolu žijete již řadu let nebo máte oba vášeň pro knihy. Jako epizoda lásky k partnerovi však dává smysl především díky tomu, jak vnímáte svůj vztah, který je pro vás oba v jistém smyslu jedinečný. Proto může být mlčenlivé čtení románu s partnerem projevem lásky, zatímco mlčenlivé čtení právního dokumentu vedle kolegy nikoli (pokud náhodou není i vaším milostným partnerem a váš pracovní narativ úzce nesouvisí s druhým narativem lásky).

Romeo a Julie?

Zní to prostě. Jenže prosté to není. V každém vztahu budeme vystaveni několika různým úrovním vyprávění a možnosti, že předpokládané společné pojetí vztahu oběma společné není. K individuálnímu pojetí romantické lásky obvykle dospíváme díky třem úrovním vyprávění. Filozofka Hilde Lindemannová z Michiganské státní univerzity poukazuje na existenci sociálně sdílených vyprávění, jež souvisejí s určitou praxí. V knize Holding and Letting Go (Držet a pustit, 2014) například vysvětluje, že těhotenství si spojujeme s konzumací určitých potravin, psaním na sociální média a čtením knih o rodičovství. To všechno jsou očekávané události v narativu těhotenství, který je částečně utvářen společností.

Stejně tak existuje určitá praxe běžně spojovaná s narativem lásky, který si odnášíme ze své kultury – často z té populární. Patřit k nim může schéma Romea a Julie, pohádka o princezně od Disneyho nebo napětí mezi povinností a romantickou láskou. Vzpomeňte jen na nostalgii po okamžicích společného štěstí vystiženou v replice Humphreyho Bogarta z filmu Casablanca (1942): „Vždycky budeme mít Paříž.“ Tyto a jiné příběhy přispívají k formování našeho pojetí lásky, když přecházíme od fikce k realitě. Máme také vlastní konkrétní vyprávění o vztazích, jakási vyprávění v množném čísle (we-narratives), jak to v roce 2017 nazvali filozofové Deborah Tollefsenová a Shaun Gallagher z University of Memphis. U romantického partnerství se „množné číslo“ týká těch, kteří v tomto vztahu jsou. Každý milostný vztah má své jedinečné vyprávění, jež se tímto vztahem utváří a vztah samo formuje. Například příběh o tom, „jak jsme se poznali“, může utvářet způsob, jakým lidé své milostné vztahy definují. Určitá praxe, například míra očekávané fyzické náklonnosti, se stává epizodami a z nich se pak formují zvyky a očekávání, jež mají v některých vztazích smysl a v jiných nikoli, protože různí lidé mají různá vyprávění v množném čísle.

Konečně máme svá individuální vyprávění. V životě většina z nás je nebo bude nejméně v jednom milostném vztahu a na základě různých vyprávění v množném čísle pak definujeme to, co se považuje za lásku a co ne. Tato vyprávění formují naše očekávání, mohou však být i vzory vyprávění v množném čísle, v jaká doufáme nebo kterým se chceme výslovně vyhnout.

Z tohoto procesu slučování vychází náš osobní interpretační rámec, jenž určuje, které činy považujeme za projevy lásky. Co znamená zamilovanost, chápeme díky kulturním a osobním příběhům, jež prožíváme. Lidé žijící ve stejné společnosti jsou vystaveni podobným kulturním příběhům a vedou obvykle podobné životy (dospívají, budují si kariéru, hledají naplnění ve vzájemném trvalém milostném vztahu, nebo ve více vztazích).

Přesto mohou existovat individuální rozdíly, jež mohou být zdrojem nedorozumění, napětí a zklamání – například když partner očekává více či méně fyzických projevů lásky, než mu chcete poskytnout, nebo když je vyprávění v rozporu s partnerovým očekáváním romantické i emoční exkluzivity. Pokud vyprávění partnerů vzbuzují velmi rozdílná očekávání, zklamání a vztek jsou téměř nevyhnutelné.

V lásce neexistuje žádný jednoduchý návod. Pokud však pochopíme, do jaké míry různá překrývající se vyprávění formují naše očekávání v lásce, můžeme se vyhnout tomu nejhoršímu. Snad máme i filozofickou povinnost zabývat se tím, do jaké míry se na formování našich vyprávění podílejí hloupá romantická klišé z písní, filmů a sitcomů – a to i když se mylně domníváme, že jsme nad věcí.

Nestačí si uvědomit, že do složitých pavučin romantických vyprávění jsme zapleteni všichni. Musíme totiž udělat vše proto, abychom skutečnými spoluautory vyprávění v množném čísle byli my. Lidé, které milujeme, nejsou jen postavy, ale i tvůrci našeho společného příběhu. Chceme-li se navzájem více milovat, tuto skutečnost bychom měli respektovat. Je nepravděpodobné, že nám svět do cesty přivede dokonalého vypravěče, ovšem pokud se každý z nás snaží vyprávět jiný příběh, lásce se dařit nebude.

Z anglického originálu na webu Aeon přeložila Sylva Ficová.