Krást se nemá, to ví každé malé dítě. Přesto někteří lidé kradou. Jedni ze zištných důvodů, jiní proto, že mají hlad. Spravedlnost, která není úplně slepá, tento kontext dokáže rozlišit. V Česku se to úplně nedaří.

Co všechno nás může stát pět housek

Mladý muž, který ukradl v obchodě pět kousků pečiva, půjde na rok a půl do vězení. K přísnému trestu přispěl jeho předchozí podmínečný trest, protože to není poprvé, co se dopustil něčeho podobného, a pak také období nouzového stavu, které kvůli vyšší míře nebezpečí ve společnosti hrozilo vyššími tresty než obvykle. Zloděj housek byl v první instanci odsouzen na dva roky, odvolací soud byl shovívavější a pobyt ve vězení o půl roku zkrátil.

Možná soudy došly k oběma rozsudkům po právu, ale celkem logicky výše trestu vzbudila pozdvižení. Asociace s příběhem Bídníků, kdy Jean Valjean dostal galeje za krádež chleba, naskočily člověku téměř automaticky. Dnes naštěstí žijeme v pokrokovější době, muž místo galejí půjde do moderního vězení. Někdo by se mohl domnívat, že si vlastně polepší – už nebude na ulici a bude mít kde spát a bude mít co jíst.

Zlepšením jeho poměrů však soudy nejspíše motivovány nebyly. Dvouinstanční řízení proběhlo během pár týdnů a věc se zdá být jasná. Podmínka, nouzový stav, trest. O čem diskutovat?

Na prostý lid musí být přísnost

Například o tom, proč bagatelní čin v hodnotě pár desítek korun vůbec dokáže být předmětem soudního jednání. Ne, není důvod jakoukoliv krádež omlouvat, ale co společnosti jako celku přinese, pokud vynaloží tolik úsilí a peněz na takto tvrdé potrestání podobného, byť opakovaného činu? Je nouzový stav skutečně dostatečným ospravedlněním pro podobnou přísnost, zvláště