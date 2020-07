Notes: Na Slovensku vzali ty bezpečné rozestupy možná až příliš vážně

Dnešek přinesl smutnou událost: na železniční trati Pernink–Nejdek na Karlovarsku se srazily dva protijedoucí vlaky, na místě byli dva mrtví a 22 lidí se zranilo. Oba strojvůdci byli převezeni do nemocnice. Navečer už bylo podle ministra Havlíčka zřejmé, že nehodu způsobila chyba člověka. Kterého, to bude předmětem vyšetřování.

Reportérské duo Mazancová–Janáková zašlo na Kavčí hory za dlouholetým ředitelem zpravodajství České televize Zdeňkem Šámalem. Čtenáři Deníku N tak dostali možnost podívat se, jak přemýšlí člověk, který značnou řádku let formuje podobu veřejnoprávního zpravodajství. Není asi překvapující, že se Šámal v mnohém shoduje s moderátorem Václavem Moravcem, s nímž jsme uveřejnili rozhovor před časem. „Pořád slyším, že se má Moravec zrušit. Jen ti předtím se to styděli říkat veřejně,“ říká Šámal. Mluví diplomaticky a opatrně, ale kdo umí číst mezi řádky, ten se dozví dost.

Do hlavy další nepominutelné televizní osobnosti se zkusilo podívat i naše pánské reportérské duo. Kolegové Prchal–Zelenka prozkoumali, co stojí za myšlenkovým obratem kdysi až extremistického, dnes stále liberálnějšího šéfa TV Barrandov Jaroslava Soukupa a jeho rozkolem s Hradem a podporou Milionu chvilek. Pozoruhodný materiál, který si nenechte ujít.

A do třetice mediální téma: v ekonomickém týdeníku Euro hrozí redaktoři hromadným odchodem, protože se publikace potýká se stále menší podporou vedení. Společnost dlouhodobě bojuje s finančními problémy, insolvenci přitom komplikují spory ve vedení firmy, píše Michal Tomeš a rozebírá, co se s kdysi prestižním týdeníkem stalo špatně.

Na lepší časy se zřejmě blýská ve Švédsku. Denní přírůstek počtu nakažených infekčním onemocněním tam klesl na nejnižší úroveň od května a země dnes hlásí pouze 283 nových případů. Jde o výrazný pokles proti červnu, kdy rozsáhlé testování přineslo rekordní nárůsty počtu potvrzených případů koronavirové nákazy.

Švédsko poutalo v uplynulých měsících pozornost svým volnějším přístupem k boji s koronavirovou pandemií, když spoléhalo na zodpovědné chování obyvatel. Proč je taková metoda možná právě tam a na jakou povahu švédského národa se váže, to popisuje odcházející švédská velvyslankyně v ČR Viktoria Li. Pandemii jste zvládli ukázkově, české ženy ale zavíráte doma, všímá si velvyslankyně a vysvětluje, proč mají na velvyslanectví obrazy rovnoměrně od umělců i umělkyň.

Češi si ještě pamatují, jak vloni slavil devadesátku v pražské Aréně O₂. Jenže nedávno skladatel, dirigent, pianista a trumpetista Ennio Morricone nešťastně upadl a způsobil si zranění, ze kterého už se bohužel nevyléčil. Včera nečekaně zemřel v římské univerzitní nemocnici, bylo mu 91 let. Moc pěkný profil o fenomenálním skladateli westernové a další filmové muziky připravil Tomáš S. Polívka.

Kdo nestíhá sledovat každodenní a místy dost překotné zprávy z Ameriky, pro toho tu mám každé úterý Americký týdeník. Chcete studovat na Harvardu a neopustit přitom Česko? Možná máte větší šanci, než se na první pohled zdá. Taky se dozvíte, proč je zajímavé, že pravou ruku predátora Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellovou zatkli zrovna teď, a kdo z velmi blízkého okolí prezidenta Trumpa chytil koronavir.

Že si Slovensko příkladně poradilo s koronavirem, to je dobře známá věc. Dlouhé dny Slováci nemají jediné úmrtí, nakažení přibývají v jednotkách denně (a většina případů se tam navíc dostává z Česka). Teď se ale ve městě Trnava rozhodli ještě víc zpřísnit bezpečnostní opatření, a to zejména mezi uživateli hazardních her.

„Herny v Trnavě budou muset být v rozestupu nejméně 200 metrů, všeobecně závazné nařízení začne platit od 17. července. Účelem je ve veřejném zájmu omezit rizika vyplývající z provozování hazardních her,“ píše náš sesterský Denník N a nám v Česku se hromadně ulevilo. Na rozdíl od brazilského prezidenta Bolsonara trnavské herny zřejmě koronavir nechytí.

