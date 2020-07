„Kolik jste zabil lidí, pane Erdemovići?“ Třináctiletý Azir přežil ve Srebrenici, devátém kruhu pekla

Slunce vtrhne oknem do místnosti, pohltí mapu na stěně a spolu s ní i prst Azira Osmanoviće. Osmanović přimhouří oči a ukazováček, který putoval po červené linii, se na okamžik zastaví, než se znovu zabodne do mapy: Tady je Srebrenica, tohle jsou pozice bosenskosrbské armády. A tady jsou Potočari. Přesně tady na tomto místě jsem překročil hranici života a smrti.

Venku je ticho a uvnitř jen občas zazní něčí hlas. Chodby areálu jsou tak klidné, že pomalu každý krok rozechvívá ozvěnu. Ani památka po dunění střel, které trhají zeď i zemi, ani památka po křiku vojáků nebo nářku vyděšených lidí. Slunce přes okenní tabule šimrá do tváře a venku objímá oplocené budovy, zděné domy na kopci přes silnici i kukuřičné pole.

Nebýt té maličké zídky na kraji plotu se zeleným nápisem UN (OSN), skoro by si člověk mohl namlouvat, že pozoruje nějaký pastorální výjev. Nebýt té zídky – a nebýt toho, že slunce není všemocné; oslepí jen na chviličku, ale zapomenout nedá.

„Bezpečná“ enkláva

Stejné místo ze všech sil zalévalo i před 25 lety 11. července roku 1995. Svítilo na oplocený areál v Potočarech, tehdy základnu UNPROFOR osazenou stovkami nizozemských vojáků pod mandátem OSN. Svítilo na skoro 30 tisíc civilistů, kteří k potočarské základně prchali z pět kilometrů vzdálené právě dobyté Srebrenice. Svítilo na bosenskosrbské vojáky pod velením generála Ratka Mladiće, kteří je drželi v kleštích.

Srebrenica měla být „bezpečná enkláva“, vždyť to v dubnu 1993 vyhlásila Rada bezpečnosti OSN. Jenže těžko hledat výmluvnější důkaz bezradnosti mezinárodního společenství v bosenské válce než právě ve Srebrenici jako jejím mementu. V „bezpečné enklávě“ se v létě 1995 po třech letech války tísnily desítky tisíc bezprizorních lidí. Neměli léky, jídlo ani vodu. Umírali hlady a strachem.

Zločin a vinu válce neodpářete, jsou jedno tělo a jedna duše. Mezi dubnem 1992 a 25. prosincem 1995, kdy byla v americkém Daytonu podepsána mírová smlouva, se zločinů v Bosně a Hercegovině napáchalo nepočítaně. A vina, ta poskvrnila všechny válčící strany tak důkladně, že i kdyby si myly ruce ještě urputněji než Shakespearův Macbeth, stejně by ji stěží smyly.

A navíc by musely chtít. Ovšem válečná mentalita žije v bosenských mocných dodnes, stejně jako v sousedním Bělehradu a Záhřebu. Hodí se i čtvrtstoletí po válce, pomáhá prosazovat mocenské cíle. Žije mýtus oběti, na srbské straně, chorvatské i té bosňácké. Všude má v sobě podíl pravdy, všude i svůj díl účelového zkreslování, zato střízlivému odstupu nepřeje. A čisté ruce nemá ani Západ, který se dodnes víc, než je zdrávo, upíná k příběhu jménem Za všechno mohou Srbové.

Dnešní historici a politologové, ti seriózní, se pavučinu mýtů usilovně snaží rozplést a vyčistit, odhalit pod ní fakta. Přou se o pachatele, přou se o manipulace, přou se o počty obětí. Jasno nemají a jen tak mít nebudou, bosenská válka se jim vzpírá.

Politika a eugenika

Přesto existují věci, které jsou neoddiskutovatelné. Třeba slova Biljany Plavšićové, která přednášela biologii na Univerzitě v Sarajevu a odtud rovnýma nohama skočila do politiky a eugeniky. Stala se viceprezidentkou válečné Republiky srbské a pak i té poválečné; kromě toho patřila k vrcholnému vedení bosenskosrbské armády a nakonec z ní byla i v Haagu odsouzená válečná zločinka.

Bosňáci (tehdy ještě oficiálně Muslimové) jsou „geneticky deformovaný materiál, který přijal islám. A ten gen se teď s každou další generací koncentruje. Je pořád horší a horší, získává na výrazu a diktuje jejich styl myšlení a chování, který je zakořeněný v jejich genech. Nepřeji jim nic dobrého. Ale pro svůj vlastní klid jim musím něco dát, místo, kde si budou organizovat svůj život, aby mě přestali pořád nervovat,“ prohlásila Plavšićová v září 1993 v rozhovoru pro novosadské noviny Svet.

A pro bělehradskou Borbu tentýž rok dodala, že „Srbové z Bosny, hlavně ti, kteří žijí v pohraničních oblastech, mají vyvinutou zvláštní schopnost vycítit nebezpečí pro národ a vyvinout mechanismy sebeobrany. V mojí rodině se vždycky říkávalo, že Srbové z Bosny jsou lepší než ti ze Srbska. Jako biolog vím, že nejlepší schopnost přizpůsobit se a přežít mají ty druhy, které žijí hned vedle těch, jež jsou jim hrozbou. Takže oddělení Srbů od jiných národů je jak přirozený, tak nezbytný fenomén“.

Dítě a granát

Azir Osmanović tenkrát netušil, že ho Plavšićová má za „geneticky deformovaný materiál“. Ve třiadevadesátém mu bylo stěží jedenáct let a neměl ani ponětí, že se o dva roky později ocitne v Potočarech, kde jen o vlásek unikne smrti. Takhle teď už jako sedmatřicetiletý dospělý muž vzpomíná pro Deník N na začátek války:

„Bydleli jsme na hranici mezi Bosnou a Srbskem. Když na naši vesnici poprvé dopadly granáty, nechápal jsem, co to je. Co se to děje? My děti jsme nevěděly, nerozuměly jsme, co je to válka. Chápaly jsme, že jsme přestaly chodit do školy.

Pak Srebrenici vyhlásili za bezpečnou enklávu. My žili na jihu enklávy, a tak jsem znovu mohl začít chodit do školy. Akorát jsme neměli žádné učebnice ani sešity, jen pár papírů. Papíru byl nedostatek, a vždycky když došlo místo, museli jsme všechno gumovat.

Neměli jsme ani dostatek jídla, natož sladkosti! Dodnes si pamatuju, jak jsme my děti běhaly za holandskými vojáky a žadonily o cukrovinky, které nám občas dávali. ‚Mister Bonbon, mister Bonbon!‘ volaly jsme na ně.“

Děti měly hlad a toužily po sladkém, ale taky si hrály, zabíjely nudu v obklíčeném městě. Vojáci je někdy odháněli; to když za nimi pobíhaly u demarkační zóny, kde se Nizozemci báli výbuchu miny. Miny byly nastražené i v okolních kopcích, které kontrolovaly bosenskosrbská armáda a paravojenské jednotky. Měsíc co měsíc další příchozí uprchlíci, měsíc co měsíc méně jídla a méně humanitárních konvojů, jimž se do Srebrenice podařilo dojet. Na jaře 1995 už to byla humanitární katastrofa. Ve městě se kradlo ve velkém, bujela prostituce ze zoufalství.

Opstati, ili nestati

Srebrenica se proměnila v peklo na zemi jako vystřižené z březnové direktivy bosenskosrbského prezidenta Radovana Karadžiće: armáda Republiky srbské měla podle Karadžiće „co nejdříve dokončit fyzické oddělení Srebrenice od Žepy (druhá „bezpečná enkláva“ necelých dvacet kilometrů jihozápadně od Srebrenice, pozn. red.) a zabránit byť i komunikaci mezi jednotlivci v enklávách. Skrze plánované a promyšlené vojenské operace vytvořit pro obyvatele Srebrenice nesnesitelnou situaci naprosté nejistoty s žádnou nadějí na další přežití nebo život“.

A pak 6. července 1995 začala bosenskosrbská vojska Srebrenici nepokrytě dobývat. Stačilo jen pět dní, aby se obrana města zhroutila a Srebrenica padla. 11. července odpoledne už se srebrenickými ulicemi triumfálně procházeli bosenskosrbští velitelé v čele s generálem Mladićem.

Mladić se usmívá do televizní kamery a ještě ten samý večer dá zástupcům srebrenických uprchlíků na výběr: „Opstati, ili nestati.“ Přežít, nebo zmizet. Rozhodněte se pro první, vzdejte se bez boje. A odvezeme vás do bezpečí, nikomu se nic nestane. Vzdorujte – a rozhodnete se pro druhé, je s vámi konec.

„Po dobytí Srebrenice jsme se rozdělili do dvou skupin,“ popisuje reakci Srebrenických Azir Osmanović. „Většina mužů se pokusila utéct přes lesy na svobodné území Tuzly.“ (Tuzla, město asi sto kilometrů severozápadně od Srebrenice, bylo pod bosňáckou kontrolou. Přeživší tomu útěku přezdívají pochod smrti. Prchalo přes deset tisíc mužů, přežilo sotva 3500, pozn. red.)

Zbývající muži a hlavně ženy s dětmi, staří lidé nebo nemocní se vydali pěšky sem do Potočarů. Mysleli jsme si, že nás vojáci UNPROFOR ochrání, to byl náš hlavní cíl.

Ale když jsme k základně konečně dorazili, Nizozemci dovnitř pustili jen asi pět šest tisíc lidí. Přes dvacet tisíc nás zůstalo venku před základnou, já mezi nimi. Noc jsme strávili venku a přišel další den, a to už byli všude kolem srbští ozbrojenci.

Vlevo! Běž vlevo!

Všichni jsme museli ke kontrolnímu stanovišti, bylo tam u té zídky, jak je na ní napsáno UN. Naháněli nás tam postupně, po skupinkách vždycky tak 25 až 30 lidí. Uvědomil jsem si, že oddělují muže a chlapce, že jim nařizují jít nalevo. Příšerně jsem se bál, že mě tam taky pošlou, bylo mi třináct. Vyděšeně jsem sledoval, jak mi oddělují bratrance, byl jen o rok a půl starší než já. Jak rozkazují dědovi: ‚Vlevo!‘

V hrůze jsem se otočil a za mnou stály tři staré ženy a já jedné z nich sevřel ruku. Jako bych jí chtěl pomoct, aby se o mě opřela. Ale ve skutečnosti jsem chtěl pomoct hlavně sám sobě, takový strach jsem v životě neměl. Jen jsem zíral na srbské vojáky a čekal, že to každým okamžikem řeknou: ‚Vlevo! Běž vlevo!‘

Ale neřekli. Neřekli to a já prošel a nakonec se dostal až do Tuzly. Tam jsem se znovu setkal s tátou. Utíkal přes lesy a do Tuzly dorazil 11. září, dva měsíce po začátku genocidy. Můj bratr… můj bratr ty lesy nepřežil. Ani po čtvrtstoletí jsme ho tady na potočarském hřbitově nemohli pohřbít, v žádném z masových hrobů se zatím jeho kosti nenašly. Bylo mu šestnáct, jen o tři roky víc než mně. Ještě dítě.“

„Já na toho vojáka volala: ‚Proboha, neodvádějte ho! Je ročník 81, je ještě dítě! Co vám kdy udělal?‘ Ale on (ten rozkaz) zopakoval. A já syna tak pevně svírala, ale on ho chytil… A pak vzal synovu tašku a hodil ji na pravou stranu a syna odtáhl na levou. (Syn) se obrátil. A jen mi řekl: ‚Vezmi mi tu tašku, mami…‘“ (Výpověď anonymizované svědkyně „DD“ v Haagu).

Hřbitov v Potočarech leží naproti bývalé základně UNPROFOR (z té je dnes památník srebrenických událostí se stálou expozicí o genocidě) ve svahu hned přes silnici. Kamkoli se podíváte, všude uvidíte bílé štíhlé náhrobní kameny. Je jich tu skoro sedm tisíc a každý rok přibývají nové, vždy na výročí 11. července – i čtvrtstoletí po válce se pořád pohřešují stovky mužů, jejichž stopa se ztratila někde kolem Srebrenice.

Srebrenica – to jméno dnes zná snad každý. Ale jsou i jiná jména: Kravica. Bratunac. Orahovac a Grbavci a Tišća. Petkovići a Ročevići. Branjevo, Pilica, Kozluk.

A jsou i fotografie a videa: schody a zdi postříkané krví. Kopání do svázaného, strachy ztuhlého člověka. Pohled na záda člověka, který zastřelený padá k zemi, a dva kroky na jeho místo, kde našel jistou smrt. Růženec, brýle, protéza a přívěsek ve tvaru koránu objevené v masových hrobech, stejně jako kousky tkanin, kterými tenkrát v červenci poutali lidem ruce nebo převazovali oči, než je postříleli.

Kolik jste zabil lidí, pane Erdemovići?

„Můžete odhadnout, pane Erdemovići, kolik civilistů zabily vaše a bratunacká jednotka 16. července?“ zazní po letech v Haagu otázka na bývalého bosenskosrbského vojáka Dražena Erdemoviće. „Něco kolem 1000 nebo 1200, nevím přesně,“ odpoví Erdemović. „Můžete odhadnout, kolik lidí jste zabil vy sám?“ zeptají se ho podruhé. „Nevím přesně, nedokážu odhadnout,“ řekne Erdemović, „a abych vám pravdu řekl, ani si to nepřeju vědět.“

V bosenském státním Institutu pro zmizelé osoby (pohřešované kvůli válce, pozn. red.) bylo v souvislosti se srebrenickým masakrem registrováno 8262 osob a bosňácká strana uvádí jako oficiální číslo obětí nejméně 8372 mrtvých. Přesný počet mrtvých dodnes neznáme.

Jisté však je, že do obrovské kamenné desky se jmény obětí, k níž se sbíhají náhrobky na potočarském hřbitově, je vytesáno jméno bratra Azira Osmanoviće a také jeho bratrance a dědečka. Stejně tak jsou tam i jména nejbližších Hasana Hasanoviće: otec a devatenáctiletý bratr-dvojče.

Všichni tři společně prchali přes les do Tuzly, jenže hned druhý den, 12. července, je rozdělila srbská palba. O čtyři dny později dorazil Hasan do Tuzly dočista vyčerpaný s do krve rozedranýma nohama a strachem až v morku kostí. Nedokázal uvěřit, že přežil. Teď zbývala jen naděje, upnout se na ni a čekat a doufat. Naděje, „která se rozplynula s objevením prvního masového hrobu“.

16. července, ve stejný den, kdy Hasan Hasanović přežil, jeho bratra spolu s dalšími asi 500 muži postříleli kousek od vesnice Kozluk u štěrkoviště na břehu řeky Driny. A otec, ten zemřel v budově kulturního střediska v Pilici – tamní masakr nepřežil nikdo. Krveprolití u přehrady u Petkovićů (podle odhadů zhruba tisíc mrtvých) přežili dva lidé.

„Pomyslel jsem si, že aspoň umřu brzo, že nebudu trpět. A jen jsem si vzpomněl na mámu – že nikdy nebude vědět, kde moje tělo skončilo. Měl jsem velkou žízeň, ale jinak jako bych už byl na pokraji smrti. Ani jsem už nevěděl, jestli chci žít, nebo umřít. Nezavolal jsem na ně, aby mě dorazili, ale tak nějak jsem se modlil, aby přišli a zabili mě,“ vypoví pak jeden z nich.

Azir Osmanović i Hasan Hasanović dnes pracují jako kurátoři v potočarském památníku. „Tatínka jsem tady na hřbitově pochoval v roce 2003 a bratra, svoje dvojče, v roce 2005. Ale nenávist, tu cítit nedokážu. Nenávist je přesně to, proč se tohle všechno stalo. Místo ní cítím velkou zodpovědnost, abych přesně tohle předal budoucím generacím. Všem těm, kdo sem přijdou,“ vypráví Hasanović. Není to prý pro něj práce, ale mise.

Pád Srebrenice, to byl „devátý kruh pekla“, říká ve slavném dokumentu BBC The Death of Yugoslavia někdejší srebrenický radní Ilijaz Pilav. Možná právě tohle je ta cesta, jak někteří přeživší dokážou dál žít, ne jen přežívat: stát se po oběti války obětí svého válečného příběhu. Sloužit zodpovědnosti.