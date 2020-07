Bylo tam málo sociálních demokratů, vysvětluje ČSSD, proč neschválila ústeckou kandidátku

Do konce července musí mít strany schválené kandidátky do krajských voleb. Sociální demokracii ale tento proces drhne: vedení strany odmítlo ústeckou kandidátku kvůli tomu, že na prvních deseti místech je málo sociálních demokratů.

Předsednictvo ČSSD v pátek schválilo pouze lídra v Ústeckém kraji a fakt, že strana půjde na severu Čech do voleb v trojkoalici. Nyní chce ústecká organizace s vedením jednat a tvrdí, že důvody odmítnutí dosud nezná.

„Nikdo mi k tomu nic neřekl. I z politického grémia šlo pouze rozhodnutí nepodpořit naši kandidátku, takže na to konto znovu svoláváme krajské předsednictvo a chceme pozvat členy vedení, aby nám řekli, co je špatně,“ řekl Deníku N šéf ústecké sociální demokracie Miroslav Andrt. K setkání by podle něj mělo dojít na začátku příštího týdne.

Jasno neměl ani schválený lídr kandidátky Martin Klika. „Nerozumím komentářům členů grémia,“ řekl Deníku N. O jaké komentáře šlo, neupřesnil. Očekává prý, co mu vedení strany oficiálně sdělí.

Nízké zastoupení v první desítce

ČSSD chce v Ústeckém kraji jít do voleb se severočeským regionálním hnutím ProMOST a Ústeckým fórem občanů. Z vedení strany ale zaznívá, že na ústecké kandidátce