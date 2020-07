Jmenuji se Beba a Srebrenica byla má láska. Pak ji zradili a moje děti povraždili

Ještě na jaře 1992 byla Munira „Beba“ Hadžićová ředitelkou základní školy ve své milované rodné Srebrenici. Pak se odmítla přidat na stranu nacionalistů a udávat „své děti“ podle národnosti – a z paní ředitelky se stala vyhnaná uprchlice, kterou při životě držely jen myšlenky na ztracenou rodinu. „Kdyby mi před válkou někdo vypočítával, co všechno se stane, na prvním stromě bych se oběsila. Nevěděla jsem to, a tak jsem přežila. Člověk je silnější, než si myslí. Ale každý návrat do Srebrenice mi rve srdce,“ říká paní Beba, která dnes žije v Tuzle a vede oceňovanou organizaci Bosfam na pomoc válečným vdovám a truchlícím matkám. Toto je její příběh, tak jak ho z Bebina vyprávění v jednom útulném tuzlanském podkroví zaznamenal Deník N.

Moje jméno je Munira, Munira Hadžićová, ale nikdo mi neřekl jinak než Beba. Kohokoli byste na ulici v naší Srebrenici zastavili a sháněli se po Muniře, těžko by vám poradil. Pro všechny jsem byla prostě jen Beba. Anebo, pro ty mladší, paní ředitelka, vedla jsem totiž srebrenickou základní školu.

Byla jsem Beba, byla jsem paní ředitelka. Než začala válka a udělala ze mě uprchlici beze jména.

Učila jsem děti, ne Srby nebo Bosňáky

Před válkou, za války a po válce. Život rozříznutý do tří dílů. O Srebrenici před válkou bych vám toho mohla vyprávět! Narodila jsem se tam a vyrostla a milovala ho, to krásné malé město, které jsem o vlastní vůli opustila jen na několik let, když jsem odešla na fakultu. Vystudovala jsem pedagogiku a hned po státnicích se vrátila domů učit matematiku.

Srebrenica před válkou, to byl krásný život, krásná přátelství a sousedství. Zblízka i zdaleka k nám jezdili lidé za lázněmi a přírodou, pár kilometrů od města se rozvíjela průmyslová zóna s nejrůznějšími továrnami. Skoro 37 tisíc obyvatel v oblasti a nějakých sedm tisíc přímo ve městě; práce byl dostatek a žilo se dobře.

Měla jsem velkou rodinu: manžela a syna-jedináčka, ale také sourozence a jejich děti. A kromě toho, těch dětí v naší škole! Nějakých 1500 jich tou dobou bylo a všechny mě znaly, i ty starší, které už ze školy odešly. Pěkně mě zdravily na každém rohu.

Škola plná dětí. Vždycky jsem učila děti. Nikdy Srby nebo Bosňáky nebo Chorvaty… takhle jsme vůbec neuvažovali. Jenom děti.

Jenže pak začalo ve vzduchu viset něco divného. Takový zvláštní neklid, který nejde popsat, protože vám není jasné, co přesně se děje. Ale cítíte to. Začaly se šířit divné řeči. Nejrůznější zvěsti, nacionalistické výkřiky. Vznikaly politické strany podle národnostního klíče. Najednou jako by bylo důležité, jestli jste, nebo nejste Bosňák, jestli jste, nebo nejste Srb.

Zabedněné dveře, pusté ulice

Poprvé za dvanáct let na srebrenické škole mi dali do ruky dotazník, abych úřadům nahlásila národnost všech svých žáků i učitelů. Nikdy předtím jsem nic takového neudělala. A hlavně by mě to nikdy ani nenapadlo, takhle se u nás lidé nedělili, vždyť na tom přece nezáleželo! Vůbec se mi to nelíbilo.

A pak si mě zavolali na městský úřad a podali mi přihlášku do nacionalistické strany. Odpověděla jsem otázkou: co se změní, když nepodepíšu? U mě mají dveře otevřené všechny moje děti a jejich národnost mi je jedno a totéž platí i pro mé přátele a známé. Nehraje to roli a neexistuje funkce, která by tohle změnila.

A tak se ředitelem stal někdo jiný a já se vrátila k učení matematiky. Ztráta funkce mě nijak nebolela, protože to bylo moje rozhodnutí a věděla jsem, že bylo správné. Ale bolelo mě vědomí, jak se nám náš krásný život sype pod rukama. Protože ten neklid nemizel, naopak houstl.

Chodíte ulicemi, které znáte odmalička, ale teď se vám mění před očima. Pustnou a umlkají. Potkáváte v nich pořád míň lidí a pořád víc zamčených dveří a zabedněných okenic.

Cítila jsem, jak těmi ulicemi prostupuje úzkost a strach. Vidíte, jak vaše sousedy a známé nutí k odchodu. Já ale odejít nechtěla. Nikomu jsem přece neudělala nic zlého, tak proč bych odcházela, opouštěla svůj domov? Komu pak zůstane?

Ani muk, jinak je po tobě

Víte, válka v Bosně nebo vůbec v Jugoslávii, to pro mě bylo něco nepředstavitelného. Vždycky jsem věřila, že moudrých lidí je víc než bláznů. I když se začalo válčit v Chorvatsku, pořád jsem doufala… Ale pak jsem zjistila, že těch bláznů možná není tolik, ale že jsou silnější. A také že to nejsou žádní blázni. Protože dobře vědí, co dělají.

Šlo to rychle. Ve Srebrenici jsem zůstala do 1. května 1992 a už předtím jsem zažívala věci, které… jako by je někdo vystřihl z absurdního divadla. Jak jsem říkala, že z města odcházeli lidé, tak jiní do něj naopak přijížděli. Ale vždycky jenom na chvilku. Říkali jsme jim „víkendoví vojáci“ – v pátek přijeli do Srebrenice autobusem a v sobotu už odjížděli každý jiným autem. Se zbraní v ruce se vloupávali do garáží, ukradli auto a šli dál a bylo jim jedno, že zrovna tenhle dům třeba ještě není opuštěný.

Dobře si to pamatuji. Byla jsem doma, když nám vykrádali garáž, a všechno jsem slyšela. Ale nemůžete nic, ani hlásku nesmíte vydat, jinak je po vás. Věděla jsem, že ukradená auta se pak prodávají v Bijeljině. (Město Bijeljina leží u bosensko-srbské hranice asi 100 km severně od Srebrenice, pozn. red.) A tak jsem zavolala kolegyni, co tam žila: Prosím tě, zajdi na trh a kup mi tam zpátky to naše auto, dám ti pak peníze.

Zní to bláznivě, ale tak to bylo. Ocitáte se v situacích, které jsou úplně neskutečné, a nevěříte jim, ani když se vám zrovna dějí. Pak už nešlo ani telefonovat, přerušili linky. A na Prvního máje, kdy jsme rok co rok slavili svátek práce, pro nás to jaro v devadesátém druhém přišli vojáci. Srbské paravojenské jednotky.

V naší bytovce šli od dveří ke dveřím a všem nám nakázali, ať vyjdeme ven na ulici. Ve Srebrenici už prý pro nás není bezpečno, odvezou nás do bezpečí. Zkuste si to představit: ozbrojenci vám dupou v domě i venku na ulici, slyšíte křik a střelbu a víte, že se nejen střílí, ale i zabíjí, dveře domů jsou rozbité, auta rozmlácená a všude hrůza a zmatek… V takové strašné atmosféře se nezvládnete ani obout a pořádně obléknout, natož sbalit si to nejnutnější. Ani kdyby vám na to dali čas, a to oni nedali.

V bačkorách vás vyženou ven na ulici a z té vás naženou do autobusů a náklaďáků a pak vás odvážejí bůhvíkam. Najednou nemáte nic. Nemáte domov, nemáte přátele, nemáte doklady. Je z vás uprchlík.

Dneska vyjdete z domova a máte s sebou peníze, doklady, telefon. Co kdybyste je neměli? Kdyby k vám přišli vojáci a řekli: „Ven! Domů už se vrátit nesmíte!“ Stokrát jsem se dětí ve škole ptala, čím chtějí být, až vyrostou. Doktorem, říkaly. Kadeřnicí, policistou, učitelem, malířem. Ale nikdy nikdo neřekl, že chce být uprchlíkem.

Ve válce přijdete o všechno.

Masakr ve školní tělocvičně

Ze Srebrenice nás odvezli do Bratunce (město asi 10 km od Srebrenice, pozn. red.). Tam nás rozdělili. Nás ženy a děti z autobusů vyvedli. Muže v nich nechali a odvezli je do budovy školy. Tam v tělocvičně je všechny pozabíjeli.

Ale to jsem se dozvěděla až pak. Nás, srebrenické ženy a děti, drželi deset dní v jednom opuštěném domě, než nás odvezli i z Bratunce. Vojáci nás nahnali na stadion poblíž nádraží, kde už stály náklaďáky a autobusy plné dalších uprchlíků, a konvoj nás oklikou přes Srbsko odvezl do Tuzly na území pod bosňáckou kontrolou.

Tuzla byla uprchlíků plná. (Ve městě a jeho okolí našly útočiště desítky tisíc bosňáckých běženců z etnicky čištěné východní Bosny, pozn. red.) Já skončila v jedné z tamních škol. Namísto lavic byly ve třídách molitany, namísto žáků lidé vyhnaní z domova. Staří i mladí, nemocní i zdraví, každá třída ložnice i obývací pokoj zároveň pro třeba i čtyřicet lidí naráz. Snili jsme o koupelně, vodě a elektřině. A děsili se při pomyšlení na své nejbližší.

Netušíte, kde jsou a jestli vůbec ještě žijí. Snažíte se v tom nějak přežít, zůstat v mezích možností normální. Jenže saháte do prázdna, bloudíte v mlze. Jak jsem se cítila? Co na to jen říct? Když nevíte, co se s vámi děje a co přijde zítra. Když čas musí plynout, a přece stojí a dusí vás. Když se marně snažíte porozumět. Bezčasí uprchlíka.

Můj manžel a můj syn

Chcete se zeptat na mého syna a manžela? Jestli je taky zastřelili v té tělocvičně? Ne, můj manžel měl štěstí. Nebo spíš dobrého kamaráda. Srba. Přijel pro něj autem ještě před tou „evakuací“ a přes les ho odvezl pryč. Zachránil mu život.

A můj syn, můj milovaný jedináček? Ten, co těsně před válkou nastoupil na fakultu do Sarajeva a pro kterého bych udělala první poslední? Jela jsem do Sarajeva ještě před ním a našla mu byt blízko fakulty, aby to neměl daleko. A když mi do telefonu řekl, že se mu stýská po mém vaření, celou noc jsem stála u plotny a hned prvním ranním autobusem mu poslala tašku plnou ještě teplého jídla. Hlavně aby nestrádal!

Válka s tím vším skoncovala, z telefonů a ranních autobusů zůstala jen vzpomínka. Věděla jsem, že syn je v Sarajevu a že Sarajevo ostřelují a bombardují. Skoro každý den se ke mně dostávaly zprávy, jak ve městě trpí a umírají lidé, a přitom neexistoval žádný způsob, jak zjistit, jestli je mezi těmi mrtvými taky moje dítě…

Neumím popsat, jak mi bylo. Nejde to. Ale když dneska pomyslím na to všechno, co se za války i po ní stalo, kdyby mi před válkou někdo řekl: „Poslyš, stane se to a to a to“ a začal vyprávět, ani bych nečekala, až ten výčet skončí, a na prvním stromě bych se oběsila. Ale já to nevěděla. A pak se to všechno stalo a já, stejně jako mnozí další, přežila. Je zvláštní, kolik toho člověk dokáže přežít.

V té hrůze a beznaději na začátku jsem zhubla přes dvacet kilo. Měla jsem pocit, že už mi nezbyla žádná síla, bez pomoci jsem nedokázala ani vstát. Zachránil mě jeden radioamatér v Tuzle, kterému se povedlo spojit se Sarajevem a zjistil, že můj syn žije. A že se z města snaží uprchnout.

Jenže tenkrát ze Sarajeva vedla jen jedna jediná cesta přes neustále ostřelované letiště, a strašně moc lidí tak při pokusu o útěk zahynulo. Jen při pomyšlení na to letiště jsem umírala strachy. Nakonec se synovi podařilo utéct až po víc než půl roce a pak mu trvalo další skoro dva měsíce, než se pěšky dostal do Tuzly. Když se konečně objevil… když jsem viděla, jak se ke mně moje dítě blíží, úplně jsem strnula a nedokázala jsem se ani pohnout, zvednout k němu ruku, nic. Stála jsem tam jako solný sloup a jen se do něj vpíjela očima. Ale byl to on a byl živý a zdravý!

Paní ředitelko!

Dnes mám dva vnuky a štěstí. Jsem šťastná matka, protože můj syn válku přežil. Je to štěstí, které je věčné, žije ve mně napořád. Ale stejně tak i smutek kvůli matkám, které to štěstí neměly. Synův nejlepší kamarád zahynul v srbské armádě. Ty, kteří spolu před válkou vyrůstali a přátelili se, najednou naverbovala ta oči ona strana a museli na sebe střílet. Copak ti kluci něco takového chtěli?

Tenkrát v prvním roce války, v tom mlhavém životě uprchlice, mi zbývaly jen vzpomínky na rodinu. A tak jsem jednoho dne začala obcházet uprchlická útočiště a hledat sestru a její děti. Došla jsem na sportovní stadion, který byl úplně plný běženců, mohlo tam být tak deset tisíc lidí, a začala se vyptávat, jestli o nich někdo něco neví. Scházela jsem po schodech a rozhlížela se, jestli neuvidím nějakou známou tvář.

A najednou slyším, jak na mě někdo volá: „Paní ředitelko! Paní ředitelko!“ A tam stála holčička z mé školy a třeštila na mě ty svoje velké černé oči. Zprvu jsem nechápala, co mi to říká – jakápak paní ředitelka? Vždyť já už dávno nejsem ředitelka, nemám ani vlastní boty, jsem ztracená jako všichni ostatní. Ale ona ve mně přesto viděla paní ředitelku. A myslím, že pro mě nevědomky udělala to nejlepší, co mohla. Bylo to, jako by mnou ze všech sil zatřásla, probudila mě z apatie. Najednou mě někdo potřeboval a mlha se začala rozpouštět.

Ano, ředitelka je tady, sklonila jsem se k ní. Pověz, s kým tu jsi? Kde máš maminku, kde je tvůj bratr?

To byl prvopočátek Bosfamu. Zpočátku nás bylo jenom pár, uprchlice stejně jako já, bývalé sousedky. Společně jsme vyrážely za jinými uprchlíky, popovídat si s nimi, pohrát si s dětmi a rozptýlit je, zjistit, jestli můžeme s něčím pomoct. To byl náš způsob boje – ve válce toho moc nezmůžete, ale tuhle trošku přece jen ano. Vtipkujete o tom, jestli máte vodu nebo proud, protože většinou nemáte ani jedno. Vymýšlely jsme si nová slova. Sprchovat se nešlo a koupat už vůbec ne, myly jsme se troškou vody z lončetu, hrnku. A tak vzniklo slovo lončiranje, hrnkování: Už ses dneska hrnkovala?

Člověk je silnější, než si myslí. My válce vzdorovaly prací a vzájemnou pomocí: nesedět, nemlčet, neuzavírat se sám do sebe, ale něco dělat. Když pomáháte druhým, pomáháte tím i sami sobě. Využily jsme tradice, že ženy v Bosně umí krásně plést, a rozplétaly jsme staré svetry, ze kterých jsme vyráběly ponožky a svetříky pro děti. Pak jsme se začaly setkávat se zahraničními organizacemi a charitami, které v Tuzle působily. Díky jejich pomoci jsme se postupně rozrostly. A ze zaměstnání mysli, aby se člověk nezbláznil, se mohl stát projekt na ekonomickou podporu válkou postižených žen, který funguje dodnes. Ale psychická podpora, ta je pořád ze všeho nejdůležitější.

Bože můj, nezabíjel zrovna on?

A dodnes zůstáváme v Tuzle. Když Srebrenica (11. července 1995) padla, přišla odtud do Tuzly spousta dalších žen a dětí. A my teprve pak zjistili, kolik lidí tam zahynulo. Bylo jich tolik, že se to vzpíralo zdravému rozumu, jednoduše to nešlo pochopit. Jediná rodina nezůstala celá. Moje sestra, které se ze Srebrenice nepodařilo odejít, ztratila šestnáctiletého syna i manžela. Druhá sestra manžela. O širší rodině ani nemluvě a pak moji přátelé a kolegové učitelé. A moje děti! Tolik mých dětí ze školy povraždili…

Bolí to, hrozně to bolí i po tolika letech. Každý návrat do Srebrenice mi rve srdce. Rozstřílené domy jsou opravené, před mojí školou je krásné nové hřiště. Ale pro mě je škaredé, protože tam skoro nejsou děti. Za mých dob měla srebrenická základka 1500 žáků. Dnes je jich 500 v celém okrese.

To málo lidí, kteří dnes ve Srebrenici žijí… Nevím, jak se tam kdo cítí, ale já když jdu ulicí, nevidím tu ulici. Místo ní pořád vidím lidi, kteří tam žili a teď už nejsou.

A nejhorší je, že zločin na Srebrenici nebyl potrestán. Je mi nepříjemné to přiznat, ale kdykoli tam někoho potkám na ulici, ptám se sama sebe: Bože můj, nebyl to náhodou zrovna on, kdo zabíjel?

Jeden generál v srbské armádě býval můj dobrý kamarád, chodili jsme spolu na gymnázium. Já po maturitě šla na pedagogickou fakultu, on na vojenskou akademii. Byl ve Srebrenici, když město padlo, pak ho soudili v Haagu. A dneska si žije v Srbsku jako penzista.

Ptáte se, jestli mezinárodní trestní tribunál v Haagu splnil svůj účel? Jak by mohl, když studentský internát může nést jméno Radovana Karadžiće? Nemluvě o tom, že ani nemohl soudit a odsoudit všechny, kdo jsou zodpovědní.

Ten můj kamarád… nechápu, jak člověk, který vyrostl ve Srebrenici, ve stejném prostředí jako já, mohl spáchat něco takového. Ne že bych ho nenáviděla, to ne. Ale pohrdám jím. Znáte to přirovnání: perla, jakkoli maličká, zůstane perlou, i kdybyste ji zasypali tunou smetí. A to, co tady nechci naplno pojmenovat, můžete zasypat čímkoli, a pořád to bude páchnout.

Dobardanština

Když jsem před deseti lety začala ve Srebrenici pracovat a znovu tam jezdit, s čistým svědomím jsem vstupovala do srbských, bosňáckých i chorvatských domovů. Nikdy to nebylo jinak a do konce mého života to ani jinak nebude, ledaže bych přišla o rozum.

Ve Srebrenici se stalo něco, co se nikdy nemělo stát. Lidé mají být jen lidmi. Dobří nebo zlí, ale nikdy ne dobří nebo zlí jen proto, že se jmenují Aco nebo Mirko a že chodí do kostela nebo do mešity. A přitom to pořád posloucháme od většiny politiků. Od války uplynulo čtvrt století a oni pořád šermují národností a kalí vodu! Ob rok jedny volby a bičování těch nesmyslných vášní, pořád dokola. Těžko se pak divit chabým výsledkům, které bosenské úřady vykazují při vyšetřování a trestání válečných zločinů.

Nechci zevšeobecňovat, to je nebezpečná cesta. Ale aspoň v mém okolí platí, že národnost je fantom, stejně jako nenávist. Tuzla je město, kde všechny národnosti žijí pohromadě a mají stejný přístup ke vzdělání, práci nebo kultuře. Není to pravidlo, bohužel. Přesto je zášti mezi obyčejnými lidmi málo, mnohem méně, než by si politici přáli. A to je pro mě povznášející.

Na místě, kde teď sedíte, v podkroví sídla Bosfamu, sedává jindy spousta žen. Pracují tu, vyprávějí si i naslouchají a ano, někdy si popláčou. Ale častěji se smějí. Pije se tu kava, kahva i kafa a je nám jedno, jak tomu kdo říká, stejně jako jestli si dovnitř lijeme mlijeko nebo mleko. (Na vysvětlenou: káva se srbsky řekne kafa, kahva bosňácky, kava chorvatsky a výslovnost je téměř identická, pozn. red.)

Opakují nám, že jsou to různé jazyky, a zveličují jejich rozdíly. Ale my vážně nepotřebujeme tlumočníka, abychom si rozuměly.

Jedna moje žačka žije už léta v Americe a před nějakými deseti lety mi poslala dopis. Psala: „Nevím, co se tam u vás teď děje a kterým jazykem teď vlastně mluvíte, takže začnu jednoduše: Dobar dan. Dobrý den.“

Od té doby si mezi sebou říkáme, že mluvíme dobardansky (smích). To je náš opravdový jazyk. A to, co nám podsouvají politici, na tom nic nezmění.