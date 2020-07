KSČM se měla zrušit v devadesátých letech. Teď jsou demokraticky zvolení, jsem pragmatička, říká Schillerová

Jak se chcete příští rok zapojit do parlamentních voleb?

Do parlamentních voleb máte víc než rok. Teď se řeší krajské volby, těch se neúčastním. Bude to téma na jaro příštího roku.

Vstoupila byste do ANO?

Já mám tolik práce, přes čtyřicet procent všech covidových zákonů jsme připravili tady s kolegy.

Určitě se o tom ale neformálně bavíte.

Budete se divit, ale nebavíme, není na to čas, teď už vůbec ne. Pokud ale dostanu nabídku kandidovat v parlamentních volbách, s největší pravděpodobností bych ji přijala. Jsem dva a půl roku ministryní a je to pro mě zkušenost, kterou jsem nikdy předtím neměla. Když člověk rozhoduje o tolika zásadních otázkách, měl by si říct o důvěru ve volbách.

V hnutí ANO jsou zásadní změny, Jaroslav Faltýnek oznámil, že chce skončit. Je to podle vás správně, že po kauze v Brně odchází?

Já to nechci vůbec hodnotit. A říkám to naprosto upřímně, byť jsem Brňačka, působím šest let v Praze, nejdříve na Generálním finančním ředitelství a pak na ministerstvu financí. V Brně jsem v průběhu pandemie vůbec nebyla, v průměru se tam ale snažím jezdit jednou za dva týdny na víkend. Jsem striktně