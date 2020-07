Izraelská anexe Západního břehu: o co při ní jde a proč má Netanjahu ve skutečnosti jinou prioritu

Izraelské plány na připojení části Západního břehu vyvolávají pozornost v celém světě. Paradoxní je, že největší propagátoři tohoto kroku o něj mezitím ztrácejí zájem.

Začátek července měl být velkým zlomem v izraelských i palestinských dějinách. Premiér Netanjahu měl k tomuto datu uskutečnit anexi 30 procent Západního břehu, a tím trvale poznamenat politickou mapu regionu. Jenže se nic nestalo a není jasné, kdy a zda se anexe uskuteční.

Západní břeh je velký jen asi jako Moravskoslezský kraj, ale ve světové i regionální politice hraje výraznou symbolickou úlohu. Z hlediska židovských dějin je to ale Judsko a Samaří, jádro Zaslíbené země.

Pro Palestince je to jejich domovina a fyzický základ potenciální svrchovanosti.

Naposledy oblast Západního břehu vlastnila Osmanská říše, po jejím rozpadu ho spravovali Britové, v roce 1948 se ho zmocnili Jordánci a v roce 1967 jim ho odňali Izraelci. Status „okupovaného území“ se od té doby – s výjimkou izraelské anexe východního Jeruzaléma – nezměnil. Změnily se ale jiné skutečnosti.

Jednak vyrostl systém izraelských osad, v nichž dnes žijí statisíce lidí – představují asi desetinu obyvatel. Izraelci i Palestinci vědí, že tyto osady asi už nikdy nezmizí, nedořešená zůstává otázka, co bude s územím, na kterém leží.

Druhou zásadní změnu přinesla série izraelsko-palestinských dohod schvalovaných od roku 1993. Přes 90 procent arabských obyvatel Západního břehu dnes žije pod civilní správou Palestinské autonomie. Tento „protostát“ se však rozkládá jen na asi 40 procentech rozlohy Západního břehu, v zónách označovaných jako A a B.

Oblast C – 60 % území – ovládají v civilních i bezpečnostních záležitostech Izraelci. Žijí tam jen asi čtyři procenta Palestinců, ostatními obyvateli jsou židovští Izraelci, případně nikdo.

Různí Izraelci mají různé názory na další osud Západního břehu, od volání po úplném vyklizení až po návrhy na úplné pohlcení.

Pak ale vždy vzniká otázka, co s tamními obyvateli. Například současný prezident Reuven Rivlin je pro udělení občanství všem Palestincům a vytvoření společného státu.

Dřívější izraelské návrhy na mírové řešení počítaly se zrušením menších, vzdálenějších osad a získáním suverenity nad velkými bloky židovských osad blízko hranic, za to by Izrael budoucí Palestinu kompenzoval územím zevnitř mezinárodně uznávaných hranic. Palestinci podobné návrhy odmítali nebo ignorovali – jak se nyní zdá, patrně ke své škodě.

To, o čem se v posledních měsících nejvíce mluví, se ale netýká osad podél západního okraje Západního břehu, ale jeho východní části, pásu území podél řeky Jordán. Jde o strategicky důležité území pro obranu „tenkého“ Izraele z východu.

Pro Palestince ale údolí Jordánu rovněž hraje klíčovou roli. Sice by se jeho anexe bezprostředně nedotkla života drtivé většiny Palestinců, ale potenciálnímu budoucímu státu by značně zmenšila území a omezila volné cestování do Jordánska.

Momentálně se mluví o anexi 30 procent Západního břehu, a to se souhlasem Donalda Trumpa. Zbytek by zůstal Palestincům.

V evropských médiích se anexe prezentuje jako plán Benjamina Netanjahua. On sám o tomto záměru skutečně mluví a stal se jeho tváří. Jenže pravda je složitější.

Netanjahu je u moci přes jedenáct let, z toho asi třetinu doby v éře amerického prezidenta Trumpa. Za celou dobu k anexi nepřistoupil. Vysvětlení je jednoduché – moc o ni nestál. Věděl, že přínos by nevyvážil náklady, politické i jiné.

Nejvíce o anexi Západního břehu usilují dvě skupiny, izraelští osadníci a nacionalistická pravice – tyto skupiny se samozřejmě překrývají.

Netanjahu vskutku patří mezi izraelské nacionalisty a už jen rodinným původem patří mezi lidi, kteří snili o ovládnutí celé „Zaslíbené země“ od Středozemního moře až k řece Jordán. Možná si také uvědomuje, že zažívá unikátní „okno historické příležitosti“, které se zase brzy zavře. Nebo ho posedla touha zapsat se do dějin.

Jenže Netanjahuovo ideologické a emocionální jádro má velmi pragmatický obal. To hovoří proti teorii, že o anexi opravdu usiluje.

Za prvé je zřejmé, že má velmi dočasné, osobní cíle, například přípravami na anexi odvést pozornost od svého soudního procesu. Stejně tak používal téma anexe během voleb, aby získal přízeň osadníků a uhájil proti jiným formacím postavení vůdce pravice.

Dále, Netanjahu nerad riskuje a navíc není člověkem vizí, ale dočasných cílů. Pokud má nějaký nadosobní záměr, je to zajištění dlouhodobé bezpečnosti Izraele, nikoli „Velký Izrael“.

O ten by stál, pokud by to vedlo k větší bezpečnosti, ale tak tomu není. Izrael Západní břeh ovládal bez problémů po celé dekády a nemá mnoho důvodů to měnit. Bez větší pozornosti mohl pomocí osad nad územím získávat stále větší kontrolu, aniž mu v tom někdo mohl bránit. Anexe znamená upozornit znovu na palestinský problém, případně narušit neviditelnou, ale dobrou bezpečnostní spolupráci s Palestinskou autonomií a vyvolat zlobu palestinské veřejnosti.

Je hrdý, že je premiérem, který ukončil exploze izraelských autobusů a kaváren, do tohoto období se určitě nechce na sklonku své éry vrátit. A nechce také hnutím, jako je Hamás nebo Hizballáh, dát příležitost ke konfrontaci. V tom se ostatně shoduje s bezpečnostním establishmentem státu. Šéfové tří tajných služeb i náčelník generálního štábu se postarali, aby byl jejich různý stupeň nesouhlasu s plánem na anexi veřejnosti znám.

V zahraničních reakcích zanikal zásadní rozdíl mezi Netanjahuem či celou stranou Likud a osadnickým hnutím.

Likud sice osidlování dobytých území podporoval, ale chápal je jinak. Samotný zakladatel Likudu Menachem Begin i jeho pokračovatelé Jicchak Šamir, Ariel Šaron a koneckonců i Netanjahu byli ochotni osady rušit a třeba i vyvlékat osadníky z jejich domů, pokud dospěli k závěru, že převažuje politický zájem na získání větší bezpečnosti nebo míru.

Ostatně kvůli kolizi s osadníky přišli premiéři Šamir i Netanjahu o funkci (ten druhý při svém prvním premiérském období v roce 1999). Netanjahu a osadníci se nemají v lásce, nedůvěřují si, ale současně se potřebují.

Nejdůležitější odlišnost nespočívá v povaze, ale odlišné perspektivě. Osadníci za své protihráče považují Palestince, s nimi soupeří o totéž malé území.

Netanjahu vidí Palestince jako slabé hráče, které se už podařilo zvládnout. Jde mu o něco většího, dlouhodobé zakotvení izraelské bezpečnosti v celém regionu.

Za existenční hrozbu považuje Írán s jeho současným režimem a plány na jadernou zbraň. Tomu podřizuje ostatní cíle.

Teď se mu otevřela možnost navázat spolupráci, snad i oficiální vztahy s arabským světem, který má stejné obavy a je ochoten zapomenout na nesouhlas se samotnou existencí Izraele. Netanjahu má šanci zabít dvě mouchy jednou ranou – získal by regionální spojence v nejdůležitější části své politiky a současně by se do dějin zapsal jako ten, kdo prorazil zeď mezi Izraelem a Araby.

Palestinská otázka dříve byla hlavním tématem arabských zemí ve vztahu k Izraeli. S tím, jak se samy arabské státy nořily do svých problémů, a tváří v tvář rostoucím ambicím Íránu a nyní i Turecka, přeskupily se i arabské priority.

Zejména státy Perského zálivu dávají najevo, že o spolupráci mají zájem. Zatím neoficiálně, ale celkem otevřeně, především v praktických otázkách, jako je získávání izraelských vodohospodářských i jiných technologií, nyní se mluví o spolupráci v boji s koronavirem.

Další rozvoj je možný, sunnitské země se nepostavily jednoznačně proti Trumpovu mírovému plánu, který dává Palestincům méně než předchozí mírové návrhy, jež Palestinci považovali za nedostatečné.

Arabové však ani nadále nemohou prohlubovat sbližování s Izraelem, pokud jejich domácí veřejnost bude izraelskou politiku vnímat jako protipalestinskou. Pokud má tedy Netanjahu ambici učinit velký historický krok, může si vybrat – buď využije historické příležitosti pro anexi, anebo dosáhne epochálního navázání vztahů se sunnitskými monarchiemi Perského zálivu.

Jsou důvody domnívat se, že dá přednost tomu druhému, zejména pokud se mu podaří nějak se vyvléci z otázky anexe před izraelskou pravicí.

Jsou tu samozřejmě ještě sami Palestinci. Krize kolem plánů na anexi ještě více než dříve odkryla krizi tamní politiky. Teritoriální oddělení Gazy a Západního břehu, stejně jako rozštěpení na Hamás a Fatáh. A jistě také dlouhodobě neudržitelnou snahu palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse udržet se u moci bez voleb a na úkor mladší generace politiků.

Nyní je jasně vidět na podstatu Abbásovy politiky, která je velmi podobná izraelskému postupu – nesměřovat k řešení, které může být riskantní, místo toho protahovat provizorní stav a politicky i finančně z něj těžit.

Plánem na anexi jako kdyby Izraelci porušili nepsanou dohodu o zachovávání oboustranně prospěšného klidu. Tím se ukázalo, že palestinské vedení je nejen ztučnělé, ale i bezmocné.

Abbás oznámil vypovězení bezpečnostní spolupráce s Izraelem, navázal veřejný kontakt s nepřátelským Hamásem a pohrozil úplným rozpuštěním Palestinské autonomie. Jenže sám Abbás ví, že by tím vlastně navždy ukončil svou éru, a ví, že to vědí i Izraelci.

Jenže ani Izraelci nechtějí problémy. Před pár dny se objevily zprávy, že Palestinská autonomie se probudila a je ochotna jednat o „úpravách hranic“ a zřízení státu s omezeným počtem zbraní a přítomností mezinárodních pozorovatelů. Současně se proslýchá, že Abbás včas dostal od Izraelců signál, že anexe zůstane omezena na část osad a není důvod k zoufalým činům.

Plán anexe je ve skutečnosti součástí Trumpova mírového plánu. Ten byl po odkladech zveřejněn koncem ledna, kdy už se pozornost v Americe i na Blízkém východě soustředila na jiné otázky, jako je Trumpova budoucnost nebo koronavirová pandemie. Sami Palestinci ho od počátku považovali za nepřijatelný a odmítali o něm jen jednat.

Generations of Palestinians have lived under adversity and loss, but the next chapter can be defined by freedom and dignity.

Today, we're unveiling Peace to Prosperity: the most ambitious international effort for the Palestinian people to date. https://t.co/q1pX9yJJzE

— The White House (@WhiteHouse) June 22, 2019