Americký týdeník: Studium na Harvardu z pohodlí českého gauče? Není to zdaleka tak nemožné, jak se zdá

„ŠKOLY MUSEJÍ NA PODZIM OTEVŘÍT!!!“ zvolal včera v noci prezident Trump a dal tím najevo, kde v problému otevření škol za pandemie stojí.

Američané vstupují do posledního měsíce před začátkem školního roku, který tam ve většině států začíná v druhé polovině srpna. To, jestli děti půjdou do školy, je zcela rozhodující pro další chod země a do značné míry na tom závisí stav americké ekonomiky. Pokud nebudou mít rodiče kam dát děti, nebudou moct jít do práce vydělávat dolary.

Jenže spusťte v klidu vyučování a provoz škol, když místo toho, aby počet zjištěných případů koronaviru klesal jako v Evropě, v USA stabilně roste, a spolu s ním i počty hospitalizovaných, včetně pacientů na jednotkách intenzivní péče, a v některých státech i mrtvých.

Státy znovu zavírají restaurace i fitness centra, někde zavádějí povinné roušky, pláže byly na mnoha místech za Dne nezávislosti 4. července zavřené. Školský úřad státu Florida, který v neděli překonal newyorský rekord v počtu dosud zjištěných nákaz, na prezidentovu výzvu reagoval okamžitě a všem školám na Floridě, soukromým, charterovým i státním, prostě obnovu výuky od srpna nařídil.

Některé školy už ale avizovaly, že fyzickou výuku neobnoví, protože