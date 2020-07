Svět teď vypadá jako z Netflixu. EU v současném stavu nemůže přežít, říká Krastev

Když politolog Ivan Krastev žijící ve Vídni náhle strávil 69 dní v izolaci na bulharském venkově, začal si všímat, jak se svět kolem nás mění. Své pozorování sepsal do knižní eseje Evropa a pandemie.

Hned v úvodu knihy mluvíte o svém pocitu dystopie. Co vám to období v izolaci připomínalo?

Největším problémem v případně téhle pandemie je neuvěřitelně vysoká nejistota. Nevíte, o co vlastně jde. Na jednu stranu se neděje nic, ale zároveň se všechno mění. Jste doma, vše se zdá navenek normální, díváte se na Netflix, ale zároveň máte pocit, že se svět mění, jenže vy nechápete proč. Neumíte si zatím představit, co to znamená pro vás, a už vůbec ne, co to znamená pro svět. Nadešla chvíle, kdy nás začaly navštěvovat všechny obavy, s nimiž léta žijeme. Proto píšu o dystopickém momentu, který jako lidské bytosti nedokážeme tolerovat, ale musíme se mu podřídit. Za deset patnáct dnů, kdy už jsme