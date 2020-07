Poslední teskný tón v horkém větru. Odešel Ennio Morricone

Skladatel, aranžér, dirigent, pianista a trumpetista Ennio Morricone byl aktivní doslova do poslední chvíle. Ještě loni slavil na koncertních pódiích 90. narozeniny, došlo i na triumfální vystoupení 25. ledna 2019 v pražské O2 areně. Zemřel nečekaně 6. července v římské univerzitní nemocnici na následky zranění způsobených pádem. Bylo mu 91 let.

Nesmrtelnost získal Ennio Morricone už díky zmíněné krátké melodii Muže s harmonikou. Není však třeba zdůrazňovat, že jde jen o jeden střípek z ohromného katalogu kompozic. Hudbou opatřil více než pět stovek filmů či seriálů, namátkou The Untouchables (Neúplatní), Red Sonja (Rudá Sonja), The Mission (Mise), Mafia, La piovra (Chobotnice) či Marco Polo. Na kontě má také stovku děl soudobé „vážné“ hudby, namátkou 30 symfonických kusů, přes 15 klavírních koncertů a jednu operu. A také písně pro Pet Shop Boys, Andreu Bocelliho, Zucchera či Paula Anku. A text k melodii Here’s To You pro film Sacco & Vanzetti (1971) mu napsala Joan Baezová. Kromě Oscarů získal i tři ceny Grammy a trojici Zlatých glóbů.

Budoucí „Maestro“, jak mu právem přezdívali, se narodil 10. listopadu 1928 v Římě. Odmala vykazoval talent zázračného dítěte, už v šesti letech