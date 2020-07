Bojkot Facebooku ukazuje, jak je síť nezdravě obří a umí řešit bradavky, ne nenávist, říká expert

Stovky společností, mezi kterými jsou i známé globální značky, začaly kvůli šíření nenávisti stahovat z Facebooku svou inzerci. Jejich bojkot, zdá se, nebude mít prozatím pro společnost fatální důsledky, odhalil ale některé zásadní problémy, které se největší sociální sítě týkají. „V momentě, kdy zásadní značky řeknou Facebooku: Jsi žumpa plná nácků a rasistů, nechci u tebe inzerovat, a ta společnost jim ukáže prostředník, je to důkaz jeho obrovské tržní síly,“ říká Ondřej Malý, bývalý národní digitální koordinátor.

Amerika kromě velkých problémů s koronavirem řeší v posledních týdnech také prudkou eskalaci násilných střetů. Velké protesty po celé zemi vyvolala smrt Afroameričana George Floyda, který zemřel poté, co mu déle než osm minut klečel na krku policista.

Do centra dění se tak opět dostala otázka rasismu v americké společnosti. A nezůstalo „pouze“ u pouličních protestů, ale přelila se pochopitelně i do online prostředí. Mimo boje mezi zastánci a odpůrci hnutí Black Lives Matter se začala otázka řešit také na úrovni Facebooku. A to přímo u zadavatelů reklamy u této celosvětově nejrozšířenější sociální sítě.

Stovky velkých komerčních značek totiž oznámily, že budou bojkotovat inzerci u Facebooku: nechtějí totiž být spojovány s nenávistným obsahem, který se na síti často šíří. Seznam zapojených značek je impozantní: mezi „rebelanty“ se zapojila například Coca-Cola, Ford, Honda, Starbucks, Adidas, Puma, Microsoft a stovky dalších.

Ač jde o velké hráče světového byznysu, tato akce podle amerikanisty a bývalého národního digitálního koordinátora Ondřeje Malého