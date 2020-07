Z chudé dělnické rodiny mezi francouzskou intelektuální smetánku

Nedávná policejní vražda George Floyda se stala rozbuškou, která odpálila energii nakumulovanou v afroamerické části společnosti, která žije pod neustálým tlakem, ponižovaná, vylučovaná, omezovaná, vysmívaná. Frustrace, stres a deprese tu způsobuje rasismus, který sice nemá žádnou oporu v zákonech, a přesto je vlastně všudypřítomný. Čitelný v politice, kulturní reprezentaci, v majetku či spíše chudobě, jasně rozpoznatelný v rozdělených městech, ve vzdělání, horším zdravotním stavu, v patologických jevech nebo nakonec v policejním násilí. Nánosy předsudků a stereotypů halí každou nebělošskou tvář. Přesto jde jen o vrchol ledovce toho, jak funguje společnost: a ne, opravdu to není férový běžecký závod za americkým snem.

Podle drtivé většiny českých reakcí (včetně novinářských) na policejní násilí vůči Afroameričanům se ukazuje nejen to, že rasismus v krystalické podobě představuje v Česku standard a nanejvýš záminku k „výbornému vtípku“, ale odkrývá i to, jak naivně chápe česká etnicky homogenní majorita principy fungování společnosti: včetně toho, jak směšně zaměňuje svá privilegia za zásluhy. I to by mohl být důvod, proč si přečíst doslova odborně reflektované vzpomínky jednoho francouzského filozofa, jenž je českému čtenáři možná povědomý jako autor životopisu Michela Foucaulta.

Vystavěná z emocí

Tvář Didiera Eribona je bílá. Tedy skoro bílá, v dětství byl