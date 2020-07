Notes: Velké plány na ministerstvu, velké rozhovory v novinách a velká koule v Brně

Hádanka na víkend: co mají v Německu a my v Česku ne?

Ok, odpověď by byla asi na dlouho, ministryně financí Alena Schillerová ji ale zredukovala na jedinou položku – státní rozvojovou banku. Že by se Česku takový úřad hodil, si prý uvědomila během pandemie, kdy musel stát vyjednávat garantované úvěry s komerčními bankami. Jak zjistili Jan Pavec a Michal Tomeš, nápad se zamlouvá i dvojjedinému ministru Karlu Havlíčkovi, a tak je šance, že projde. Pokud to vše opravdu pomůže odstartovat otázka „proč nemáme banku jako Němci“, kterou si ministryně dle svých slov položila, autorka Notesu by měla tipy na pár dalších podobných o školkách, lékařích, obnovitelné energii…

Když už jsme u energie, Petr Brukner, „ten mladý od Cimrmanů“, jí má i před osmdesátkou spousty. V rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou popisuje, jaký byl Láďa Smoljak, jaké to je, když vám odchází kamarádi, a proč se modlil za vnučku. A udělejte si k němu čaj nebo kafe. Je to velký rozhovor v nejlepším slova smyslu.

Od divadelní scény se plynule přesuneme k té televizní. V dalším díle seriálu Příběhy moderní novinařiny Filip Rožánek zkoumá, co se ukrývá za americkým fenoménem late night show a proč neuspěl v Česku. Tenhle text má zároveň skrytý bonus (jako když v počítačové hře naleznete tajnou místnost s kořistí), váže se k němu naše letní soutěž. Když odpovíte správně na jednoduchý dotaz, můžete vyhrát předplatné nebo knihy z naší edice. Vše online. Teta, která kdysi lepila vystřižené kupony z časopisu na korespondenční lístek, by koukala.

Možná nemáme late nigh show, další díl one man show starosty Řeporyjí Pavla Novotného ale popsala Bára Janáková. Jediný český starosta, jehož záchodovou štětku znají i v Rusku, je obviněn z výtržnictví a podněcování k trestnému činu vůči někdejšímu policejnímu prezidentovi Stanislavu Novotnému. Starosta navíc čelí obžalobě i za podněcování k vraždě komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. „Vím, že nemám nikde do médií vyprávět, že někdo má viset. Jsou to ode mě strašné politické chyby a zaplatím za ně. Ale trvám na všem, co jsem řekl,“ říká pán Řeporyjí.

Kvůli nárůstu případů koronaviru mají Češi omezený vstup do Slovinska, Lotyšska a Estonska. Adéla Skoupá mluvila s hygieniky na Karvinsku, jak vypadá tamní situace. Ta epidemiologická je prý už na dobré cestě, společenská nejspíš o něco méně. „Lidem se to nelíbí. Nadávají, stěžují si, že je šikanujeme. Volají nám a snažíme se jim vysvětlit, že je nechceme šikanovat, ale jsou to opatření, která mají chránit jejich zdraví z pohledu prevence. Někde se nám to daří vysvětlit, někde mám pocit, že jsme to lidem dostatečně nevysvětlili. Ale to se nedá nic dělat,“ svěřuje se Petr Kopřivík z krajské hygienické stanice v Ostravě.

Pokud máte pocit, že jste za poslední měsíce přečetli o koronaviru kilometry textu a nic vás už nepřekvapí, vyvedeme vás z omylu. Naše slovenská kolegyně Veronika Folentová udělala strhující rozhovor s patologem, který pitval oběti covid-19. „Plíce vypadají, jako by ‚zmasitěly‘. Nejsou vzdušné. Když je ponoříte do tekutiny, neplavou. Taková plíce neplní svou funkci, přetížené srdce potom selže. Plíce s covidem vypadají katastrofálně. Vidíte to laickým okem. Když pacient s covidem zemře, je to proto, že neměl čím dýchat,“ vysvětluje třeba. A také to, jak se pitvy od začátku pandemie změnily a proč spal několikrát v šatníku.

Co by to bylo za zpravodajství bez zvířátka na závěr. Aby vás taková tečka naplnila radostí i poznáním, Jan Toman pro vás popsal, jak se nám přímo před očima děje evoluce a z městských lišek se stává nový druh.

Mimochodem, pokud se k Vám dostane zpráva o tom, že studenti z Fridays for Future si veřejně přejí smrt svých rodičů a prarodičů, vězte, že jde o podvrh, píše Adéla Skoupá.

Zprávy odjinud

V Brně mají na náměstí aktuálně velký zelený míč. Má jít o hrášek a připomínku 198. výročí narození Gregora Johanna Mendela, známého milovníka genetiky a hráškové polívky.

V Brně si v roce 2020 umíme nafouknout Měsíc, zeměkouli a nově i Mendlův hrášek. Kdy se ten pokrok zastaví? A nafoukneme si někdy i nové nádraží? Samé otázky.🤔 pic.twitter.com/UIjDOICGp4 — Tomáš Kremr (@kremrt) July 3, 2020

Na Klatovsku už druhý rok po sobě „něco“ bouchlo. Nikdo neví co – sice by mohlo jít o sonický třesk, ale to by tuto záhadu činilo podstatně méně zajímavou.

Slovenský deník SME vydal velký text, ve kterém 22 žen, včetně prezidentky Zuzany Čaputové nebo herečky Táni Pauhofové, popisuje svou zkušenost se sexuálním obtěžováním. Když herec Maroš Kramár před několika týdny sáhl maskérce na zadek, zcela jistě nechtěl vyvolat druhou vlnu „slovenského Me Too“. Stalo se a pořád je o čem mluvit.