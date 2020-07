Eurovize Willa Ferrella nabízí spíš poctu naivnímu optimismu než jízlivou parodii

Jakkoliv výsledný dvouhodinový snímek není v žádném ohledu dokonalý, velmi často popisovaný dojem ze strany diváků i kritiků je, že ho člověk opouští s přihlouplým úsměvem a dobrou náladou. Jsou chvíle, kdy je právě za takový pocit člověk vděčný, a aktuální světové dění nepochybně představuje jednu z nich.

Vzhledem k Ferrellově kariéře by se přitom zdálo pravděpodobné, že jeho pojetí Eurovize se ponese v duchu zesměšnění této soutěže (i pozurážení všech, kterým se líbí) a naším úkolem bude vysmívat se jeho prostřednictvím druhým. Takový film by se dal ostatně natočit velmi snadno a jistě by mu málokdo vytýkal, že si bere na paškál zrovna tuhle monstr-událost. Jenže zdání klame a Ferrell je ve skutečnosti