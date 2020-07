Pořád slyším, že se má Moravec zrušit. Jen ti předtím se to styděli říkat veřejně, tvrdí ředitel zpravodajství ČT Šámal

Ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal přiznává, že pořady Otázky Václava Moravce, 168 hodin či Reportéři ČT vadí politikům dlouhodobě. „Můžu se pouze smát tomu, že politické hnutí, které říkalo: ‚Nebudeme jako oni,‘ má tu samou argumentaci a způsob uvažování. Jen ti předtím se to styděli říkat veřejně a tihle se to ani říkat nestydí,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Česká televize má dost zkušeností s mimořádnými událostmi, jako jsou například povodně. Přesto, je něco, co vás naučila koronavirová krize?

Člověk se učí pořád. Nevím, co mě přímo naučila, ale každopádně nám ukázala věci, které lze dělat jinak, třeba i jednodušeji a přímočařeji. Jsou to věci dost technicistní, jde o organizování porad či směn.

Tento dům trpí přelidněností. Při jeho stavbě se nepočítalo s tím, že se tady jednou budou vyrábět dva televizní kanály plus spousta dalšího. Máme poměrně dost lidí a neustále řešíme, kam je posadit. Teď se ukázalo, a za to klobouk dolů, že na homeofficu či vzdálených přístupech fungovali naprosto špičkově.

Takže jde spíš o organizaci práce?

Ano. Zároveň celá karanténní doba dala šanci spoustě mladých, nejen redaktorů. Teď budeme řešit, co s nimi, protože vracet je k elévským profesím není z hlediska jejich rozvoje příliš žádoucí.

Měli jste scénář pro případ, že by se nákaza v České televizi rozšířila?

Vždycky jsme měli v záloze zdravou směnu. Kdyby se nákaza rozšířila, byli jsme připraveni to se slábnoucím týmem, protože by nelehli všichni, dotáhnout do konce karanténní doby. Kdyby byla situace hodně tragická, nešlo by to hrát donekonečna, ale čtyři týdny vysílání dopředu jsme měli zabezpečené.

V polovině května jste v rozhovoru pro server Česká média řekl, že už začínáte poptávat nekoronavirové zpravodajství. Jak teď rozmýšlíte, nakolik se ještě pandemii věnovat? Ptám se v kontextu dopisu místopředsedy Senátu Jana Horníka (STAN), který vašemu generálnímu řediteli Petru Dvořákovi napsal, že občany nemocí covid-19 strašíte.

To byla od pana senátora pěkná rána vedle. Nekoronavirové zpravodajství jsme poptávali vždycky. Když se věci neděly, nenapískáte si je. Když vám stojí celá země, celá Evropa, celý svět a žijete v mimořádném režimu, je koronavirus dominantním prvkem vysílání.

Přišla mi čísla od našeho výzkumu, která ukázala dvě věci. Je pravda, že v měřeném čase byla hlavní zpravodajská relace České televize z