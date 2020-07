Lidé si stěžují, že je šikanujeme. Situace už je ale na Karvinsku na dobré cestě, věří hygienik

Otestovali jste 3403 lidí, kteří pracují v dolech ČSM, z toho je 704 pozitivních. Už máte tedy všechny výsledky z plošného testování pohromadě?

Ano, už by měly být všechny.

Nebudete testovat dál? Třeba v Dole ČSA se ukázalo, že z padesáti lidí byli všichni negativní.

Na Dole ČSA se dělalo pilotní testování, které mělo za cíl zjistit, jestli jsou tam také bezpříznakoví nosiči. Žádné jsme neodhalili. Takže na ČSA se dál testovat nebude, protože předpokládaná výtěžnost z testování by asi nebyla velká.

Pozn. red.: Na brífinku po jednání krizového štábu Moravskoslezského kraje hejtman Ivo Vondrák prohlásil, že se nakonec v Dole Československé armády plošně testovat ještě bude. „Dohodli jsme se na tom, že i když padesát testů na ČSA bylo negativních, je to malý vzorek, takže se protestuje dalších 200 lidí, kteří na šachtě budou pracovat, abychom měli jistotu, že nedochází k šíření nákazy,“ uvedl Vondrák s tím, že to by mělo vést k uklidnění situace v dolech OKD.

Navíc teď OKD oznámilo šestitýdenní přerušení těžby, z toho čtyři týdny se úplně utlumí důlní práce.

Ano, proto si myslíme, že je to na dobré cestě, protože bezpříznakoví nosiči byli