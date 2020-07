Notes: Putin bude (znova) poprvé prezidentem. Stát se má omluvit za Zemana. A Babiš vypustil raky

Pěkně vypečený nápad tentokrát neměli medvědi u Kolína, ale medvěd ruský. Kreativní znění nově schválené ústavy zavinilo, že stávající prezident Vladimir Putin může v roce 2024 kandidovat vůbec poprvé na prezidenta. Jak? Může za to jeden pikantní dodatek v dokumentu, který dnes v plebiscitu schválilo 78 procent Rusů. Ten sice tvrdí, že stejná osoba může prezidentskou funkci zastávat maximálně dvakrát, ale nová pravidla platí až po konci současného Putinova mandátu. Pak začne vše nanovo.

Pro ty voliče, které snad posílení Putinovy moci nenalákalo, nová ústava ještě například omezuje práva menšin a také staví ploty svobodě slova, co se ruského podílu na rozpoutání druhé světové války týče. Každý vlastenec si zkrátka vybere něco. Ale více se už dočtete v článku Petry Procházkové. Dozvíte se například i o roztodivném zacházení s výsledky z jednotlivých okrsků. O samotném znění a smyslu ústavy vedla Petra před časem i rozhovor s „kremlologem“.

To v Česku soud rozhodl, že se má stát omluvit za jeden ze čtyř projednávaných výroků prezidenta Miloše Zemana na adresu prvorepublikového novináře Ferdinanda Peroutky. Konkrétně za nařknutí, že Peroutka napsal článek „Hitler je gentleman“. Hrad, který jako obvykle vidí sklenici raději poloplnou než poloprázdnou, promptně reagoval, že soud svým rozhodnutím potvrdil Peroutkovu fascinaci nacismem. Asi je lepší vidět sklenici poloplnou než poloprázdnou. Ale taky se hodí zapřemýšlet, co jsme si do ní nalili, než se napijeme.

Třetí zpráva v Notesu, třetí mocný státník: Premiér Andrej Babiš dnes s přírodovědci vypustil raka kamenáče do potoka v křivoklátských lesích. Důvtipně vzhled těchto členovců glosoval, že vypadají jako přerostlé krevety. Tak hlavně, aby nám nepřerostl pan premiér. Akci zdokumentoval fotograf Ludvík Hradilek.

Zatímco Babiš vypouštěl raky, jeho ministři řídili stát jako firmu. Na ministerstvo zdravotnictví přišli policisté z NCOZ. Stejně jako k několika dodavatelům ochranných pomůcek, které si ministerstvo během nouzového stavu objednalo. Na mnohé podezřelé zakázky upozornil právě Deník N a přečíst si o nich můžete přehledně tady.

Co je dobré vědět, protože se o tom bude ještě mluvit:

Společnost OKD od zítřka kvůli koronaviru přeruší těžbu ve všech svých dolech. Z 3404 pracovníků v dolech ČSM na Karvinsku je jich přes dvacet procent nakažených koronavirem.

Rada Evropy vyzvala dnes své členské země, aby do školních osnov zahrnuly i dějiny a kulturu Romů. Osvěta v tomto směru podle ní pomůže v boji proti nenávisti, diskriminaci a předsudkům vůči této menšině. Statečné, ale i nešťastné momenty z romských dějin by snad mohly studentům připomenout, že nás toho víc spojuje, než odlišuje.

Penta je už jen krok od schválení architektonického projektu u Masarykova nádraží. Vystoupila řada kritiků, jako jsou Klub za starou Prahu, Automat a Arnika, ale i opoziční zastupitelé Prahy 1. Problém není v tom, že by se jim nelíbil návrh Zahy Hadidové. Vadí jim ale, že bývalé vedení Prahy Pentě ustupovalo a většinu dokumentace schválilo ve prospěch developera bez toho, aby dalo prostor veřejnosti. Sama exprimátorka Adriana Krnáčová se tehdy objevila v propagačním spotu po boku spolumajitele Penty Dospivy. Analýzu, kterou dává celou kauzu do souvislostí, přináší Eliška Černá.

Do českých nemocnic bylo podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv dodáno zatím 1130 dávek remdesiviru. Lék dostaly čtyři nemocnice, tři v Praze a jedna v Brně. Podaly ho zatím šesti pacientům.

Není nic staršího než včerejší noviny. Pokud bychom se drželi této premisy, není ani nic novějšího než noviny zítřejší. A na to, co vás v nich čeká, se můžete podívat zde:

– Námořní obchod pluje do bouřlivých vod, závislost Česka na něm roste

– Petr Brukner: Na jevišti omládneme, z divadla vyjdeme zase jako dědci

– Když nemohou lidé do Varů, musí Vary za nimi. Do kina

Pěkný večer při čtení či rozjímání vám přeje Adam Hecl.