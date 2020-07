Petice s více než milionem podpisů žádá hlavu šéfa WHO. Ke kritice práce organizace se připojilo i Česko

Město míru, jak se Ženevě, světové scéně pro multilaterální diplomacii přezdívá, prožívá horké chvíle na diplomatické půdě. Peněženka Spojených států se zavřela a do kasy Světové zdravotnické organizace OSN nepřitékají štědré dobrovolné příspěvky. WHO je terčem kritiky za nezvládnutý začátek pandemie a podbízení se Číně. Ke kritice a plánu kroky WHO prověřit se připojila i Česká republika. Americký prezident rovnou hrozí vystoupením z organizace.