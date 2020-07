Příští týden (a v rámci festivalu Tady Vary o pár dní dříve) vstupuje do kin hudební dokument Meky. Představuje všem známého, ale vlastně neznámého slovenského hitmakera od bolestných zážitků v mládí, jako byla invaze v roce 1968 a smrt bratra, až po triumfální koncert v Londýně či ve vyprodaných hudebních arénách u nás.

Cesta z Bratislavské lyry do Abbey Road: Šimon Šafránek zachytil Mekyho život i dobu

„Science fiction se stala skutečností,“ říká zpěvák a skladatel Miroslav Žbirka na zahradě své vily malému obecenstvu stojícímu na trávníku. „V životě by mě nenapadlo, že na zahradě jedné vily ve Strašnicích bude sedět Jiří Bartoška a bude se dívat na film – o mně.“ Přítomný Jiří Bartoška se usmívá, Žbirka je očividně dojatý. Účast šéfa karlovarského festivalu na privátní projekci hudebního filmu Meky promítaného přímo na stěnu Žbirkova rodinného domu není náhodná. Hudební dokument Šimona Šafránka je českým zástupcem v programu distribuovaného festivalu Tady Vary. Ten je náhradou za letos chybějící mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

Šafránek na sebe ve Varech upozornil úspěšným a oceněným dokumentem o počátcích českého skateboardingu King Skate. Svojí dosavadní tvorbou, včetně novely 23 z prostředí hudební technoscény, tíhl spíše k mladé kultuře. Člověk by jeho jméno nečekal u filmu o zpěvákovi, který pomáhal utvářet československou kulturu 80. let. Má to ale