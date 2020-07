Stát uspěl u tří ze čtyř výroků, pochvaluje si Hrad prohranou při v kauze Peroutka. Soudce to popírá

Spor se týkal celkem čtyř Zemanových výroků, které zazněly v lednu 2015 na konferenci k výročí konce holokaustu. Jeden z nich se týkal právě údajného článku Hitler je gentleman, který novinář podle prezidenta napsal do časopisu Přítomnost. Článek však podle historiků neexistuje a ani Pražský hrad ho v archivech nikde nenašel.

„Pro odvolací soud je jednoznačné, že je to výrok, který je objektivně způsobilý neoprávněně zasáhnout do osobnostních práv pana Ferdinanda Peroutky. Jestliže je takový výrok někomu připisován, není to spravedlivé, není to férové, je to dehonestující a Česká republika se musí za svého prezidenta omluvit,“ konstatoval po vynesení rozsudku podle ČTK předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.

