Hledá se rozumbrada s názorem na cokoli. O žánru, v němž Leoš Mareš pohořel

Který televizní formát je spojený s dějinami mediálního průmyslu už desítky let? Možná na první dobrou řeknete, že zprávy nebo estrády. Ve Spojených státech před skoro sedmdesáti lety propojili výrazného moderátora, aktuální události a varieté do jednoho pořadu. Vznikla late night show, zábava křížená s publicistikou, o jejímž úspěchu rozhoduje to, jak přesvědčivý, pohotový a charismatický je moderátor. Témata, která otevírá, a způsob, jímž vede rozhovory s hosty, potom tvoří klíč k odlišení od konkurentů na jiných stanicích. Publikum očekává, že bude mít jasný názor, nebude se bát kontroverzních glos a vždy překvapí pointou nebo nečekanou vsuvkou v programu.