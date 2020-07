Malá revoluce ve velkém Německu. Ženám do politiky pomůže zákon. Zatím jen někde

Komentář: Přestože Německu vládne už patnáct let žena, zůstává politika ve spolkové republice převážně mužskou záležitostí. V prvním poválečném západoněmeckém parlamentu sedělo necelých sedm procent žen, ve stávajícím Bundestagu jich je už slabší třetina. Jedni to můžou vyhodnocovat jako pozitivní trend, druzí mohou ten samý vývoj kritizovat jako příliš pomalý. Urychlit by ho mohly zákony. První legislativní vlaštovky tu už jsou. Nejen o tomto tématu píše ve svém seriálu Ausgerechnet Německo náš berlínský zpravodaj Pavel Polák.