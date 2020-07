Mohou dezinformace zabíjet? Utahovat šrouby nestačí, pojďme více mluvit o rizicích a alternativách

V únoru letošního roku Evropská komise vykopla pomyslný míč a zahájila diskusi o budoucí regulaci internetového prostředí. Součástí přelomové digitální strategie jsou totiž úvahy o tom, že internetové firmy a online platformy včetně sociálních sítí či úložišť by měly být zodpovědné za obsah, který na ně jejich uživatelé nahrají. Pokud by se jednalo o obsah ilegální, společnosti by jej měly povinnost smazat. Kromě nezákonného obsahu, jako je hate speech, se však budoucí právní rámec má zaměřit i na boj proti šíření dezinformací a fake news či na ochranu demokratických voleb a demokratických institucí.

To vše se má promítnout v takzvaném Aktu o digitálních službách (Digital Services Act), tedy v návrhu právního předpisu, na kterém se nyní pracuje a který by měl být představen ještě letos. V současné době internetové společnosti a platformy bojují proti hate speech a dezinformacím na základě dobrovolných kodexů (Code of Conduct a Code of Practice). Akt o digitálních službách by měl z této dobrovolné praxe učinit vynutitelnou povinnost.

Prozatím se očekává, že legislativní proces bude trvat několik let a vyžádá si řadu kompromisů a ústupků jak ze strany Komise, tak ze strany europoslanců a členských zemí. Poslední měsíce ale vnesly do této debaty novou dynamiku. Důvodem je globální pandemie nového koronaviru, která v internetovém světě vyvolala další masivní vlnu dezinformací, falešných zpráv a konspiračních teorií. To podnítilo Evropskou komisi k razantnějšímu postoji – v boji proti dezinformacím a fake news musí EU podle komisařů přitvrdit.

Sedm milionů falešných zpráv

„Dezinformace v časech koronaviru mohou