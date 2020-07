V některých krajích zasloužíme na zadek. Do Senátu potřebujete jít s příběhem, říká Šmarda z ČSSD

Pro sociální demokraty budou podzimní volby znamenat velkou výzvu. Postupně uvadající partaj se bude snažit zachránit v krajích i v Senátu, co se dá. Do horní komory potřebujete osobní příběh, říká v rozhovoru místopředseda ČSSD Michal Šmarda, který kandiduje do Senátu na Vysočině. „Mnohem menší šance mají v senátních volbách lidé, kteří kandidují jen kvůli tomu, že mají na někoho mobil,“ říká.

Co je cílem ČSSD v podzimních volbách? Před šesti lety jste získali nejvíce mandátů v senátních volbách. Letos to bude asi těžké, ne?

V politice se často za úspěch bere to, když máte víc mandátů než v minulých volbách. To bych i já považoval za úspěch. U senátních voleb to ale nejde počítat stejně jako ve sněmovních volbách. Každý senátor, který získá mandát, přesvědčí nadpoloviční většinu lidí, že je dobrej. To se těžko celostátně hodnotí. Samozřejmě jde o každý mandát. Každý mandát, který v Senátu ztratíme, bude chybět.

Je to i trochu loterie vzhledem k volební účasti.

Já si myslím, že v prvním kole nemusí být úplně malá. To se koná zároveň s krajskými volbami, které nejsou až tak nepopulární, a účast v prvním kole může být minimálně přes třicet procent.

Jak vy osobně stavíte svou kampaň? Snažíte se oslovovat lidi lokálními tématy, nebo nabízíte celostátní řešení? Koneckonců senátoři, i když zastupují celostátní obvody, jsou stále celostátní funkce.

Já si myslím, že jde o obojí. Každý senátor plní dvě základní funkce. Jednak je to zákonodárce, měl by mít jasný názor na centrální témata a představit jasnou vizi pro Českou republiku. Každý senátor je ale také ombudsmanem svého volebního obvodu. Je to jediný přímo volený člověk na úrovni těchto malých celků. Má tak přímou vazbu s voliči, na rozdíl třeba od poslanců. Velký kus práce senátora tedy je, že je zastáncem práv toho obvodu. Na to se někdy zapomíná.

Myslíte, že právě tohle může pomoct některým senátorům, kteří svůj mandát obhajují? Vy máte některé senátory, kteří volby vyhrávají opakovaně, třeba Milana Štěcha nebo Radka Sušila.

Kdybych zůstal u nás na Vysočině, konkrétně v případě Milana Štěcha je to přesně tak. Navzdory politickým výkyvům. Pokud je člověk důvěryhodný, má velkou důvěru ve svém obvodě, dokáže vítězit bez ohledu na to, jaká je momentální politická situace a jaká je kondice ČSSD.

Lidé za ním vidí konkrétní práci a vidí, že pomáhal konkrétním lidem na Pelhřimovsku a Jindřichohradecku, a volí ho tedy i kromě let hojnosti i v dobách bídy. To si myslím, že je důkaz toho, že kampaň musí být mnohem víc individuální. Sice nese nějakou celostátní ideu, ale musí mít i vlastní příběh.

Já to řeknu natvrdo. Když