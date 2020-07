„Stejná krevní skupina. Vůli cítím.“ Rodí se tandem Pirátů a Starostů pro volby do Sněmovny

Dlouho byla česká opozice kritizovaná za to, že ve snaze porazit Andreje Babiše a jeho hnutí ANO neumí být jednotná a není schopná spojit síly. Největší naděje byly vkládány do původních partnerů, tedy Starostů a TOP 09. Jenže rány po jejich někdejším spojenectví jsou natolik velké, že návrat už zřejmě nepřipadá v úvahu.

Na politické mapě se nicméně začalo rýsovat spojenectví Starostů a Pirátů. Už na sklonku loňského roku někteří pirátští poslanci v kuloárech naznačovali, že by bylo nejlepší, kdyby se Starosty vytvořili jednu kandidátku.

Od té doby uplynulo půl roku a jejich námluvy pokročily: jdou společně do krajských voleb v Olomouckém kraji, sdíleli i zástupce v Ústředním krizovém štábu a mají dohodu o vzájemné podpoře kandidátů do Senátu.

Podle informací Deníku N nyní obě strany intenzivně řeší, za jakých podmínek by spolu mohly jít do voleb do Poslanecké sněmovny v příštím roce. „Je to tak, vyjednáváme, ale je to zatím v počátcích,“ řekl redakci zdroj obeznámený se situací. To Deníku N potvrdilo ještě několik dalších zdrojů blízkých vyjednávání.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš připomíná, že hnutí STAN jim je nejbližší už od zvolení do Poslanecké sněmovny. „Když Piráti přišli do Sněmovny, šli jsme nejprve jednat o užší spolupráci s hnutím STAN. Akorát pak nakráčel