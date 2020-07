Anna Viktoria Li pozorovala z postu velvyslankyně Švédska českou společnost čtyři roky. „Česko by mělo dát větší prostor svým ženám,“ všímá si. Oceňuje ale, jak se Češi zachovali během pandemie. V tom se podle ní zase od naší země mohou učit jiní.

Švédská velvyslankyně: Ukázkově jste zvládli pandemii. Ženy ale zavíráte doma, nedává to smysl

Švédsko zvolilo odlišný přístup k pandemii než většina států, nenařídili jste povinnou izolaci. Jak to zpětně hodnotíte?

Nikdo jsme tehdy nevěděli, co bude dobře a co ne. Možná jsme zvolili jinou cestu, ale cíl jsme měli stejný: potlačit pandemii a zajistit co nejmenší počty obětí.

To se vám ale úplně nepovedlo. Máte sedmý nejvyšší počet mrtvých v přepočtu na obyvatele.

Zatím ale nejsme na konci pandemie, a nemůžeme proto jednoznačně říct, jak si budeme v porovnání s ostatními zeměmi stát, až bude všechno za námi.

Češi postupovali opačně. Máme zhruba stejný počet obyvatel, ale vy máte skoro dvacetkrát víc mrtvých.

Vy jste taky jiná společnost. Pro vaši zemi nemáme nic jiného než obdiv, jak jste to zvládli. Měli byste být oslavováni, jak málo případů a úmrtí jste tu měli. Až bude po všem, každá země si udělá zhodnocení své strategie. Vy také. Vyhodnotíte si, jaký dlouhodobý dopad měla karanténa na děti, psychické zdraví lidí, ekonomiku. Pak se jeden od druhého budeme moct poučit.

Proč se Švédsko rozhodlo jít zrovna cestou doporučení, nikoliv příkazů?

Odpovídá to nastavení naší společnosti. Bereme už i doporučení velmi vážně a více než 80 procent lidí je dodržuje. I náš sociální systém je tak nastavený. Máme důvěru v autority a v instituce, které jsou velmi silné. Netušili jsme, jak dlouho budeme pandemii čelit a jak závažné dopady bude mít lockdown na zdraví obyvatel.

Celkem zatím zemřelo 5370 Švédů, největší část v domovech pro seniory.

To je velmi