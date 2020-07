Jedna země, jeden systém. V Hongkongu začal platit nový čínský zákon. Podle kritiků už oblast nepůjde odlišit od Číny

Čínský parlament schválil nový bezpečnostní zákon teprve včera, už dnes se ale hongkongská policie stihla pochlubit, že na jeho základě zadržela prvního člověka.

Muž skončil v rukách policie kvůli transparentu s nápisem „HONG KONG INDEPENDENCE“ (hongkongská nezávislost).

Zákon má potírat „subverzi, separatismus, terorismus a spolčování se s cizími zeměmi“. Proti němu dnes, ve výročí přesunu Hongkongu pod čínskou správu, začaly ve městě protesty.

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm

— Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) July 1, 2020